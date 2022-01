5 de 10

El que fuera presentador del exitoso 'Pasapalabra' en Telecinco ha querido felicitar a su madre por su cumpleaños de una forma muy especial: recordando una difícil anécdota con la camiseta que aparece en la imagen. "El viernes 3 de diciembre la vida, por uno u otro motivo, me paró. Jugando un partido de fútbol, caí con torpeza con la mala fortuna de hacerme pedazos la clavícula. Ese día llevaba la camiseta de @toni.kr8s, mi futbolista favorito del @realmadrid. Me la había regalado mi amigo @marcosjimenez_jimenez. Al llegar al hospital de Getafe, me tuvieron que romper la camiseta para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían. Semanas después, y tras la implantación de 12 tornillos de titanio en la clavícula, comienzo la rehabilitación, estoy feliz y sé por qué tuve que parar. Y hoy mi madre, en el día de su cumpleaños, me ha regalado la camiseta que una vez perdí. He llorado mucho, mezcla de pena y alegría, pero todo gratitud. Gracias, mamá. Feliz cumpleaños".