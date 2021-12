Carlos Marín, Il Divo, se sentía inmune a la Covid: “Debo de tener esa gran suerte”

Carlos Marín ingresaba de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Manchester Royal de Reino Unido el miércoles 8 de diciembre de 2021, tal y como informó hace unos días EL ESPAÑOL. El cantante de Il Divo tenía un cuadro de gravedad producido por la Covid-19. Tras permanecer los primeros días en continua observación por parte de los médicos y después de acreditar que no existía mejora, los facultativos decidieron que debía ser entubado y se le mantuvo en coma inducido para causarle el menor sufrimiento posible, según se deslizó entonces a este diario. Sin embargo, 11 días después de ingresar en el centro médico nada se pudo hacer por su evolución y el barítono perdía la vida este domingo 19 de diciembre.

Su entorno rezaba por obrar un milagro, pero todos ellos conocían la gravedad de la situación de Carlos Marín, ya que mostraba todos los síntomas de la Covid en su peor y más virulenta versión. El coronavirus no era un tema tabú para el artista, pues ya a principios de diciembre de 2020 en una entrevista pública con la actriz Mar Regueras a través de Instagram habló de su experiencia con la enfermedad en primera persona. En sus 56 minutos de conversación, las referencias al virus se pueden encontrar a partir del minuto 47 hasta el 52.

Carlos Marín falleció este domingo 19 de diciembre en Inglaterra tras 11 días ingresado. Gtres

El cantante se remontó a finales de 2019, cuando el virus comenzaba a conocerse en el mundo aunque de forma marginal, para narrar su historia personal: "Yo estaba haciendo la gira en diciembre en Estados Unidos, que ahí es donde yo estoy seguro de que me dio la Covid, porque yo tenía 41 y medio de fiebre, estaba fatal, perdí el olfato, perdí todo. El médico me dio un medicamento que se llamaba Levofloxacino, no lo toméis porque ataca al tendón de Aquiles. Yo estaba hora y media antes de la actuación con 41,5 de fiebre. Esto fue sobre el 12 o 13 de diciembre de 2019, cuando ya habían muerto 40 personas en Estados Unidos, pero los médicos no sabían decirme lo que era, que era una cosa viral, pero que no sabían".

Marín desveló en su conversación con Regueras que tal era la confusión con su diagnóstico que el remedio del médico fue peor que la enfermedad: "Antes del show yo estaba con hielo en la cabeza, y llamamos al médico y me dijo: 'mira, yo te puedo poner una inyección para que te baje la fiebre, pero el único medicamento que estamos dando en los hospitales, que está todo prácticamente parado, es contra la neumonía, que es el Levofloxacino, tómatelo mejor después del show por si acaso te sienta mal". Esta medicación le provocó paralización de los músculos del rostro y dolencia en las piernas que más tarde se tradujo en rotura del tendón de Aquiles, por lo que tuvo que ser operado a su regreso a España. Fue tras la intervención cuando fue consciente de que su fiebre no bajaba y que los síntomas asociados a la Covid seguían presentes.

La actriz interrumpe al barítono para leer el comentario de un usuario que estaba viendo su entrevista en directo: "Dicen por aquí que 'a ver si Carlos Marín nos trajo la Covid a España'", a lo que el artista responde con un: "Pues a lo mejor, vete a saber si fui yo el número cero", dijo en referencia al denominado 'paciente cero'. Y es que el vocalista de Il Divo confirmó en esta charla que se ahogaba al hablar y que la fiebre no remitía.

"Me operaron el 25 de diciembre por lo del tendón, pero yo seguía con fiebre. Así que me dejaron ingresado unos días más, me hicieron TACs, tal y cual. Y un día me desmayo, que me baja la saturación a 80, me ponen oxígeno, pasaron dos días, me dijeron que si no reaccionaba tenían que entubarme, afortunadamente no tuvieron que entubarme". Mar Regueras vuelve a intervenir en medio de su discurso: "¿Y era la Covid?", pregunta. "Vamos, yo estoy seguro de que fue la Covid", respondió él.

Tras esa complicada experiencia, Marín aseguró en el vídeo que fue cauto y siguió las normas sanitarias: "Salí el día 31 de diciembre y la primera prueba que me hice de PCR y de sangre fue el 22 de abril, ya habían pasado cuatro meses, y salían altos los anticuerpos pero sin ser positivos y claro, me dijeron que era negativo, y así sucesivamente. Me hago una prueba cada mes".

El integrante español de Il Divo aludió a un doctor que, según sus palabras, le hizo saber que había pasado la Covid: "Viendo todas las pruebas que yo tenía, me dijo un médico: 'Tú, si a los cuatro meses tenías casi 9 y pico, que rozas el positivo de anticuerpos, significa que tú tuviste Covid. Lo pasé. Es que además lo pasé todo: 41,5 de fiebre, neumonía, perdí el olfato, perdí el olor, lo tenía todo, todo lo que está pasando. Y no acabé en el más allá... por suerte".

El cuarteto Il Divo: Urs Bühler, Carlos Marin, David Miller and Sebastien Izambard. Gtres

Es en los minutos finales de esta mediática conversación cuando se atestigua que Carlos Marín creía estar de algún modo protegido ante los síntomas más adversos del virus: "Ahora tengo la gran suerte de que debo ser inmune o algo, porque he estado rodeado muchas veces de gente con Covid y no me he contagiado, también me cuido mucho y siempre llevo la mascarilla y toda la historia". Seguidamente, en la entrevista que data de diciembre del año pasado, comunicaba: "Además ahora nos van a obligar a ponernos la vacuna, por lo tanto, espero que esto se baje ya y nos dejen trabajar, y sobre todo a la música que es a los que más nos han fastidiado".

Desafortunadamente, la enfermedad ha vuelto a mostrar su fuerte virulencia y esta vez ha sido en el cuerpo de Carlos Marín. El componente de Il Divo decía adiós este domingo tras más de una decena de días luchando en la UCI mientras sus familiares y amigos oraban por su recuperación. Ya su voz ha apagado para siempre, pero su legado seguirá entonando las notas operísticas que solo él era capaz de alcanzar.

