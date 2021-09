Cristina Rodríguez celebra su boda con Raúl García: su impactante vestido y los detalles de la fiesta

Han sido varias las ocasiones en las que Cristina Rodríguez (52 años) ha tenido que posponer su boda por culpa de la pandemia originada por la Covid. Sin embargo, este sueño no se ha visto eclipsado por el virus y finalmente la diseñadora de vestuario ha conseguido darse el 'Sí, quiero' por todo lo alto y lo ha compartido con todos sus seguidores vía redes sociales.

Cristina ha sellado su amor con el empresario Raúl García Gil con una ceremonia civil celebrada en Altea, Alicante. Tras celebrar una preboda en Benidorm, el matrimonio y los invitados que no se quisieron perder este evento se desplazaron hasta la Finca Marqués de Montemolar para festejar su unión.

La propia estilista acudía a sus redes sociales para compartir el bello día horas después de llevarlo a cabo (y de paso aclarar un curioso detalle): "Quiero compartir con todos vosotros una foto de mi boda. Más adelante os contaré todo, pero quiero aclarar que me caso por segunda, porque hay medios que han dicho que era mi cuarta boda…. Me gusta casarme pero tantas veces ya me parece 'adicción bodil'. ¡¡¡Gracias amigos y familia por ser los mejores!!!". La imagen escogida por la protagonista está en blanco y negro y se aprecia a los novios de espaldas, y cómo él apoya cariñosamente su mano sobre la cintura de su ya esposa.

El vestido de la diseñadora de Cámbiame está confeccionado por Emilio Salinas, y se trata de un estilismo que se caracteriza por una voluminosa falda de tul y su vertiginoso escote en forma de 'V'. Cristina apostó por un peinado en forma de recogido que ha complementado con una diadema de flores amarillas -el color que lucieron sus damas de honor-.

Cristina es una de las mujeres más risueñas e intensas del mundo televisivo y el día de su boda no podía actuar de otra manera. Con una sonrisa de oreja a oreja y animando a todos sus seres queridos, el banquete de su enlace matrimonial empezó con una interpretación de la propia novia entonando la canción Vivo cantando de Salomé.

Tras ese llamativo pistoletazo de salida, comenzó la auténtica fiesta en la noche ya oscura en Alicante. La finca se iluminó con pequeñas bombillas y todos los asistentes bailaron al ritmo de la música y se pudieron fotografiar en bellos y entretenidos rincones dispuestos para la ocasión, como una caravana vintage o las majestuosas estancias del castillo en el que tenía lugar la boda.

La estilista y su ya marido junto a su 'wedding planner' junto a la caravana vintage. RRSS

Cristina y Raúl siempre han sido muy discretos con su relación sentimental, fue hace varios años cuando el empresario y la diseñadora anunciaron su boda para el 13 de junio del 2019. Finalmente, se ha celebrado este pasado fin de semana y en vista de los rostros de los novios y sus palabras de agradecimiento, la cita no pudo ser más especial y perfecta para ellos.

