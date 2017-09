Cristina Rodríguez busca casa en el centro de Madrid (y no cualquier casa)

Cristina Rodríguez (48 años) busca un cambio en su vida. Una de las estilistas más famosas de la pequeña pantalla ha decidido mudarse y se encuentra en la búsqueda activa de casa por el centro de Madrid y uno de los principales requisitos de su nueva vivienda es que sea espaciosa.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la presentadora busca un inmueble de entre 150 o 180 metros cuadrados, como ha asegurado una fuente cercana a la colaboradora de televisión. Un tipo de casa que por la zona que busca supera con creces el medio millón de euros. Ninguna en la zona que quiere, ni con los metros que necesita, baja de esa cantidad.

Lo que se desconoce es si se trasladará a su nuevo inmueble sola o con su novio, al que sigue queriendo mantener totalmente alejado de los medios de comunicación. Ni siquiera se conoce su nombre, ya que es un hombre muy reacio al mundo de la prensa, pero de lo que no hay duda es de que Cristina está muy feliz junto a él. "Es un buen tipo, el primer hombre que aunque le va bien profesionalmente, piensa en mí... Amo a mi novio", aseguró la estilista en un photocall. Se conocieron a través de una amiga que los presentó porque ella les había conocido anteriormente. Pensó que a Cristina le podía pegar más que a ella. Y así fue.

La estilista Cristina Rodríguez. Gtres

En sus redes sociales tampoco hay rastro de él. Cristina suele aparecer en las imágenes que comparte con sus seguidores sola o acompañada de amigos y compañeros de profesión como Pelayo Díaz (31) o Natalia Ferviú (35). De momento, las únicas fotografías de su novio son las que capturó una revista en febrero de este mismo año cuando la pareja se encontraba dando un paseo por las calles de la capital.

En el plano profesional tampoco se puede quejar. Desde que se convirtió en una de las estilistas de Cámbiame su fama ha crecido considerablemente. Este mismo año acudió como nominada a la gala de los Goya como doble nominada en la categoría de vestuario. Finalmente no obtuvo el galardón pero fue una experiencia para ella inolvidable. Además, la estilista hizo de juez en un nuevo programa de talentos de Telecinco, Me lo dices o me lo cantas.