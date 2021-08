Amaia Montero celebra su cumpleaños desde su refugio más íntimo y con un enigmático mensaje

Amaia Montero (45 años), la cantante que tanto ha hecho vibrar con sus canciones y con su música a millones de españoles, está desaparecida del plano mediático y profesional. Sin embargo, sí comparte contenido en sus redes sociales casi a diario. La artista no tiene conciertos a la vista y parece que por el momento su carrera continúa en pausa mientras ella permanece refugiada en un entorno en el que se siente cómoda y en calma para "curarse", tal y como ella explicó hace año y medio.

Este jueves la donostiarra cumple 45 años y lo hace encontrándose en un lugar desconocido para sus fans y seguidores. Se muestra muy bohemia y nostálgica en su perfil de Instagram, donde la artista acostumbra a sus followers a subir reflexiones que hace en su día a día, pero no informa de cómo está ni cuáles son sus planes de futuro a corto plazo, lo que tiene preocupados a sus más fieles.

Solo unas horas antes de su cumpleaños, Amaia ha compartido una instantánea en blanco y negro en la que aparece conduciendo un coche hacia un rumbo desconocido. El mensaje que acompaña a la imagen es aún más enigmático: "Y que el destino me lleve donde me tenga que llevar…", escribe. Sin duda, la artista está dejando que fluya la vida y no darse prisa en dar pasos en falso, por lo que prefiere centrarse en su calma y esperar a que lleguen tiempos mejores.

Hace unas semanas, Montero también colgaba una fotografía con el texto 'Save me' -sálvame/salvadme-, lo que hacía desatar las alarmas y preocupaba aún más a sus seguidores. Y es que ya se sabe que la artista ha tenido momentos muy complicados en los que ha tenido que abandonar su carrera profesional por no encontrarse al cien por cien y a gusto consigo misma.

De esta manera, Montero no tiene en su página web oficial ninguna lista de conciertos, lo que hace pensar que por el momento no va a volver a subirse a un escenario a corto plazo. Habrá que estar muy atentos a sus redes sociales, que parece que es el único medio por el que se puede saber información de ella, para conocer cómo continúa la cantante y cuáles son sus últimas noticias.

Su adiós y su refugio

Amaia decidió el 14 de abril de 2020 publicar un inesperado mensaje que paralizó a sus millones de fans. "Hasta pronto", eran las dos únicas palabras que escogía aquel martes junto a una fotografía compartida en su Instagram en la que aparecía dando la espalda pero girando su rostro hacia la cámara y sonriendo. Parecía una despedida que se preveía larga, sin embargo, menos de un mes después volvía a dejarse ver en sus redes, pero con imágenes de archivo. Y así siguió durante meses.

La cantante necesitaba alejarse de la contaminación de las plataformas virtuales y no regresó con fotografías actuales hasta después del verano, cuando se sintió segura. Pero a pesar de que su estado de ánimo y su forma física iban mejorando, la artista no ha querido salir en todo este tiempo de su 'confinamiento' salvo para adentrarse en la naturaleza.

La cantante ha permanecido casi un año 'confinada' en el mismo lugar, desde donde ha compartido decenas de imágenes. RRSS

Durante todo el año pasado, Amaia compartió imágenes en las que casi siempre se rodeaba del mismo entorno -una pared blanca o una ventana en lo alto-, y es que se encontraba en una gran casa con un ático en el que se la ha visto convivir también con su hermana Idoia. De hecho, esta es la que firma algunas de las fotografías de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh.

Esta vivienda cuenta en sus exteriores con una majestuosa zona ajardinada, también próxima a verdes prados y arboledas. Situada en algún rincón idílico del País Vasco que vio nacer a Amaia Montero, el entorno vegetal y sereno le ha servido de aliado terapéutico mientras practicaba yoga y meditación al aire libre.

