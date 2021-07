2 de 10

El empresario y chef Jorge Brazález se lanza al mundo de la música. El próximo día 16 de julio, día de la virgen del Carmen, el granadino lanza 'Tendente', su primer sencillo, tal y como adelantó a JALEOS en una entrevista exclusiva. "Tendente es lo que yo he sido toda la vida. Tendente a vivir. Si me llaman 'vividor' no me avergüenza porque lo que hago no hace daño a nadie ni a mí mismo, que es lo más importante. Soy una persona que disfruta con pequeñas cosas. Disfruto del día como un regalo. No veo la vida como un proyecto de 80 años. La gente se muere todos los días y si yo me muero, no puede pillarme a medio gas. Con honestidad y nobleza se puede hacer todo", declaró para este medio.