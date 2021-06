Joaquín Cortés, muy preocupado por el ingreso de su bebé a causa de un virus: "Es peor que la Covid"

El bailaor flamenco Joaquín Cortés (52 años) y su mujer Mónica Moreno están atravesando un delicado momento personal. Su segundo hijo, Andrea, que vino al mundo el pasado mes de febrero, se encuentra ingresado en el hospital tras contagiarse de un virus. La preocupación los llevó a ingresarlo de urgencia.

Así lo ha comunicado el propio Cortés a través de sus redes sociales: "Nuestro budita ha dado positivo en un virus -hay una epidemia ahora-, que se llama VRS y provoca bronquiolitis. Es más peligrosa en bebés que la Covid…más agresivo aún. Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia y que tanta gente se fue. Es increíble… Ahora está ayudando a que nuestro hijo respire".

Los dos mensajes que Joaquín Cortés ha compartido con sus seguidores. Redes Sociales

Con el objetivo de orientar al resto de padres, Cortés ha explicado cómo él y su mujer comenzaron a percatarse de que algo no iba bien y optaron por acudir a su centro médico: "Desde el jueves pasado está con mocos, pero no le llevamos al médico porque no tenía más síntomas (lavados y nebulizador). El viernes y sábado estuvo durmiendo muchísimas horas y eso nos mosqueó. Como si estuviera cansado". Tal y como continúa detallando Joaquín, la saturación de oxígeno era menos de 90 y esto ha provocado que el bebé esté conectado a un aparato para poder respirar. "El domingo se quejaba, no quería comer, respiraba pálido. Llegó con saturación 89 y un virus muy agresivo llamado VRS que le ha provocado bronqueolitis", ha añadido el andaluz.

Al parecer, el virus respiratorio sincitial es muy peligroso en bebés menores de dos años. En estos momentos tan difíciles, la mujer del artista, Mónica Moreno, no se separa de su lado. Por ello, Cortés no ha dudado en homenajearla también a través de su Instagram. "La otra luchadora, su mamá", ha posteado junto a una imagen suya. Fue el pasado 20 de febrero cuando Joaquín y Mónica salían, felices y orgullosos, del hospital con su segundo hijo en brazos.

Joaquín Cortés y Mónica Moreno a las puertas del hospital. Gtres

"Aquí estamos con Andrea, es niño y se llama Andrea", aclaraba el propio Cortés. En cuanto a cómo había ido el parto, Mónica confesaba: "Es difícil porque no te puede acompañar tu pareja en muchos momentos y le he necesitado, las chicas por protocolo no te pueden estar ayudando a vestirte y demás". En esa línea, Joaquín dejaba claro que "lo más importante es que aquí tenemos al niño, ha salido todo bien".

"Le damos un hermanito a Romeo, estamos muy contentos, cuando lo vea va a alucinar. No lo ha visto todavía. Ya tiene un hermanito", aseguraron entonces. Sobre cómo pensaron el nombre de su segundo hijo, Mónica explicó, divertida: "Igual que Romeo fue una cosa maravillosa, ha sido un show, queríamos un nombre italiano y luego por la situación que estamos viviendo queríamos un nombre significativo. Andrea significa valiente".

Cabe recordar que el bailaor y la psicóloga fueron padres en 2018 de su primer hijo, Romeo, quien va a recibir con una sonrisa a su hermano pequeño, con el que muy pronto podrá jugar y entretenerse. Lo cierto es que Joaquín y Mónica siempre han llevado en un segundo plano su relación y no les ha gustado dejarse ver ante los focos ni desvelar detalles privados de su vida públicamente, pero últimamente en redes sociales sí han expuesto sus sentimientos más de lo que en ellos era habitual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOAQUÍN CORTÉS (@joaquincortesworld)

Con una preciosa fotografía en blanco y negro en la que se veía a Cortés besar la tripa de su pareja mientras su hijo Romeo, de espaldas, observaba ese íntimo momento entre sus padres, el bailarín desveló emocionado que pronto darán la bienvenida a su segundo hijo. "Tenemos el enorme placer de anunciar... ¡¡Que volvemos a ser papás!! Aún estamos en una nube... Y lo más mágico es que para esta increíble aventura nos ha querido acompañar @vogueportugal. Y no podemos estar más emocionados de dar esta noticia con ellos de la mano", escribía Cortés para disculparse por no haberlo desvelado antes.

[Más información: Joaquín Cortés y Mónica Moreno salen del hospital tras dar la bienvenida a su segundo hijo]