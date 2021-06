Romeo, el hijo pequeño de Guti y Romina Belluscio, operado a los cinco meses de edad

El exfutbolista Guti (44 años) y su esposa, Romina Belluscio (42), han pasado unas semanas muy preocupados por la salud de su hijo pequeño, Romeo, que nació el pasado 11 de enero. El bebé mostraba problemas a la hora de la lactancia y sus padres consultaron a varios médicos.

Para conocer el diagnóstico, Romeo tuvo que realizarse varias pruebas y ser observado por expertos. Así lo ha desvelado la presentadora en sus redes sociales: "Hola familia. Desde que llegó Romeo nuestra vida ha sido una montaña rusa, pero siempre con la sonrisa en la cara y felices de esta familia tan preciosa que tenemos. Muchas ya sabéis lo que es la maternidad, lo que es la lactancia y que a veces no es todo un camino de rosas… Después de superar grietas y mastitis, de decirme en varias ocasiones que Romeo no tenía frenillo… Finalmente tuve la grandísima suerte de conocer a @lesmumslactancia ella detectó que Romeo sí tenía frenillo (y gracias a Dios ya que no es algo que se sepa detectar fácilmente y perdemos muchas lactancias por esto mismo)".

Las consecuencias de que el frenillo de la lengua del bebé sea corto hacen que a menudo no consiga mamar correctamente, lo que puede provocar que no gane el peso adecuado y que la madre sufra grietas en el pezón. Por este motivo, la intervención era necesaria: "Nos recomendó operarle con el Dr.Briz, y no podría haber sido mejor recomendación. Solo tengo buenas palabras, son ambos una maravilla. Tanto @lesmumslactancia que aún estando en Barcelona, pudo hacerme el seguimiento a distancia (de corazón, gracias). Como al Dr.Briz, nos ha transmitido no solo una tranquilidad absoluta de cara a la operación, sino que ha salido todo maravillosamente bien. Sé que el Dr.Briz (https://drbriz.com) tiene siempre una lista de espera tremenda, pero ahora también podéis encontrarle en la clínica Fuensanta", ha comunicado en su perfil de Instagram.

El nacimiento de Romeo

Los hijos de Guti y Romina, Enzo y Romeo, en el día del nacimiento del segundo. RRSS

Romina se mostró muy emocionada al comunicar públicamente el nacimiento de su hijo el pasado 12 de enero, 24 horas después del alumbramiento: "Ayer llegó a nuestras vidas... lo bueno se hace esperar, en ocasiones durante años como tú! Romeo Gutiérrez Belluscio 3,950 kg y 53,5 cms llenos de amor. ¡¡¡Guti, a veces los sueños se hacen realidad!!!! ¡Gracias Dios! ¡Mil Gracias a todo el equipo de @bmummadrid fue una maravilla compartir esta experiencia con vosotros!", anunciaba en sus redes.

Romina acompañaba el mensaje con una fotografía en blanco y negro donde se veía al hijo mayor del matrimonio, Enzo (8), observando a su hermano. Y es que el pequeño llegó al mundo el mismo día que su hermano cumplía años.

Por su parte, el exjugador del Real Madrid y padre del bebé también mostraba su felicidad en Instagram: "Ya está aquí nuestro sueño llamado Romeo. Muy feliz porque todo salió bien y la súper mamá lo hizo genial. Os amo familia, te amo diosa", expresaba.

