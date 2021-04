3 de 3

La publicación lleva a portada a Rocío Flores y Antonio David y asegura que "emprenden su revancha" contra Rocío Carrasco en plena emisión de su docuserie. "Él, en los juzgados y ella, en televisión", titula la revista. En portada también recogen el homenaje en forma de libro de Paz Padilla a su fallecido marido; así como la cantidad de retoques estéticos a los que se ha sometido María Patiño. Además, Andrés Pajares y su mujer, Juana, celebran un romántico cumpleaños juntos. Otros que parecen estar enamorados son los protagonistas de 'Love is in the air', Kerem Bürsin y Hande Erçel.