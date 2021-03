Antonio David Flores estudia demandar a Irene Montero

El testimonio ofrecido por Rocío Carrasco (43 años) en el documental del que Telecinco ha emitido dos de los 13 capítulos que tiene preparados, ha llevado a que Antonio David Flores (45) y su abogado, Iván Hernández, se pongan a trabajar para emprender las medidas legales que consideren oportunas contra todos aquellos que hayan incurrido en delitos contra su honor y su intimidad. También por ese halo de maltratador que se le ha colocado después de haber sido ya juzgado ante las autoridades competentes, quienes sobreseyeron el caso. Entre las personas que se han colocado en el punto de mira del letrado y de su cliente, se encuentra la ministra de Igualdad, Irene Montero (33), contra quien ya estudian interponer una demanda.

Montero fue una de las primeras voces en alzarse en Twitter en la noche del pasado domingo, 22 de marzo, acompañando su mensaje con un hashtag que se convirtió en viral: #RocíoYoSíTeCreo. "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", se podía leer en su red social. Un día más tarde, además, entraba en directo en Sálvame para subrayar ese apoyo a la hija de La más grande. "Ella ha sido valiente, se ve también en lo que he podido ver y cómo revive esas experiencias de violencia que sigue siendo doloroso para ella", expresaba mediante videollamada.

Imagen de su intervención realizada en 'Sálvame' compartida por la ministra en redes sociales. Instagram.

Antonio David, que ha manifestado estar "mal anímicamente" en las declaraciones ofrecidas tras lo que su abogado ha definido como un juicio público después de que la justicia ya haya hablado y harto de las acusaciones que se están vertiendo sobre él, estudia emprender medidas legales contra Irene, tal y como ha revelado la revista Semana. Sin embargo, horas más tarde, Hernández hablaba con la periodista Marta Riesco para desmentir que vayan a demandar ni a Montero "ni a ningún político ni famoso que de su opinión sobre la docuserie". Sí ha dejado claro que irán contra "la mente pensante que ha ideado" este documental, sin detallar a quién se refiere.

De haber dado ese paso, no habría sido el primero en hacerlo, porque desde OK Diario apuntan a que hasta una veintena de asociaciones -entre ellas Asociación Custodia Compartida de Alicante y GenMad- ya han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por lo que consideran una utilización "de Irene Montero del caso de Rocío Carrasco".

Ese grupo de asociaciones han interpuesto una "denuncia contra España y contra su ministra de Igualdad, Dª Irene Montero, por violación del art. 4 de la Directiva (UE) 2016/343", alegando en el escrito que "no podemos consentir que las autoridades españolas presenten como culpables a hombres que no han sido condenados por los tribunales". Sobre todo indican, porque no se tiene en cuenta la presunción de inocencia de un hombre que, como su letrado se ha encargó de subrayar en su primera intervención pública, ya ha obtenido una sentencia favorable de la justicia.

La defensa de su abogado

Hace unos días, Hernández hablaba en El programa de Ana Rosa para advertir que ya se habían puesto a trabajar para estudiar los pasos legales a seguir. Sin ocultar su enfado ante el escenario que se habían encontrado -incluido el despido de Flores de todos los programas de Mediaset-. "Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que relata hechos de 25 años, 119 páginas con el mejor asesoramiento que podría tener. Se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarado todos los psicólogos, psiquiatras, el médico forense... Han declarado los imputados y la justicia, por dos veces, ha determinado que no hay indicios determinados para juzgarlo. No hay indicios, no es que haya sido absuelto por falta de pruebas", comenzaba Iván.

El abogado de Antonio David en una imagen tomada a la puerta de su despacho. Gtres.

"Vamos a iniciar las acciones oportunas contra el responsable que ha realizado la aportación de las pruebas incompletas y ha ocultado en ese reportaje todo lo que los jueces han visto, examinado y juzgado. Se ha faltado a verdad sobre los propios documentos que aparecen en ese reportaje", era la advertencia que realizaba ante las cámaras.

Ahora, se conoce que, entre las personas que podrían llevar ante la justicia, se encuentra Irene, que se ha situado en el punto de mira de un debate sobre lo adecuado de su intervención desde el mismo momento en el que decidió compartir ese tuit.

