¿Cuánto ha cobrado Rocío Carrasco por contar su verdad en el documental de Telecinco?

Desde que hace ahora una semana, Telecinco anunciara que había conseguido convencer a Rocío Carrasco para contar su verdad en una nueva serie documental, mucho se ha especulado en los medios sobre si la hija de Rocío Jurado habría cobrado por dar su testimonio.

Pues bien, según publican distintos medios, Carrasco y su marido Fidel Albiac, que es quien gestiona sus trabajos, habrían dado el visto bueno a este documental a cambio de una cifra que se movería en una horquilla de entre uno y dos millones de euros.

La revista Pronto y el portal Informalia informan que Albiac habría negociado un contrato de un millón de euros. Sin embargo, según La Razón, la cantidad cobrada alcanzaría los dos millones de euros.

Hay que recordar que en su día Telecinco e Isabel Pantoja firmaron un contrato de larga duración por el que la artista participaría en varios formatos de Mediaset a cambio, según las informaciones publicadas, de dos millones de euros.

En este caso, sin embargo, el contrato de Carrasco sólo sería por participar en este documental llamado Rocío, contar la verdad para seguir viva y para el que he habrían grabado hasta 60 horas de material.

En él, Rocío Carrasco habla por primera vez de todos y cada uno de los acontecimientos que han marcado su vida personal entre el verano del año 1994, cuando conoce al que fue su pareja Antonio David Flores, y el 5 de agosto de 2019, fecha en la intenta suicidarse.

Fue en ese momento donde Carrasco marca el momento en el que decide hablar porque se lo debe a sí misma y a la gente "que me quiere. "He estado tiempo sin poder verbalizar muchas cosas y sin poder asimilar muchas cosas. Ahora puedo hacerlo".

"He llegado a tocar fondo y cuando lo he hecho, me he dado cuenta de que no podía seguir de esa manera", contaba la hija de la más grande en el episodio 0 del documental de Telecinco.

Rocío, contar la verdad para seguir viva se estrenaba el pasado domingo 21 de marzo ante un enorme 33,2% de cuota de pantalla. y 3.787.000 espectadores