La desgarradora despedida de Ana Obregón al oncólogo que trató a Álex Lequio

Diez meses después de la muerte de Álex Lequio, cuando tan solo tenía 27 años, Ana Obregón (66 años) ha tenido que despedirse, a través de las redes sociales, de una persona que tuvo un papel muy importante durante la lucha de su hijo contra el cáncer. Josep Baselga, oncólogo que trató al joven en su dura batalla, ha fallecido este domingo, 21 de marzo.

El doctor padecía una enfermedad neurodegenerativa llamada Creutzfeldt-Jakobs, según publicaba La Vanguardia, y nada más saberlo decidió instalarse en su casa de La Cerdeña, donde se ha despedido de la vida acompañado por todos sus seres queridos.

Esta es la imagen compartida por Obregón para despedirse del oncólogo.

En cuanto Obregón se enteró de esta triste noticia, decidió compartir en sus stories de su cuenta de Instagram una imagen recordándole y agradeciéndole todo lo que hizo por su hijo: "Te fuiste a Estados Unidos porque en España no había dinero para investigar el cáncer. Has salvado miles de vidas de enfermos de cáncer en todo el mundo. Fuiste el gran apoyo de Álex y mío durante su enfermedad. Gracias".

Unas palabras que reflejan el dolor que ha sentido Ana al enterarse de la noticia, ya que Baselga fue quien trató a Álex en la primera etapa de su cáncer, cuando el joven, acompañado de sus padres, se trasladó hasta Nueva York para recibir tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Porque, tal y como ella relató en una entrevista, cuando se enteró de que su hijo iba a tener que luchar contra el cáncer, se acordó de este doctor catalán que tenía amistad con su padre.

"Cuando estás tratando con un tipo de tumor como el de mi hijo, el tiempo es vida. Entonces me acordé que Pepe Baselga, el oncólogo que hasta hace muy poco dirigía ese hospital, era amigo de mi padre. No tenía su móvil y, moviendo cielo y tierra, logré que alguien le diese el mío. Y a las siete de la mañana del día siguiente, el doctor ya me estaba llamando. Tras contarle lo que habían diagnosticado a mi hijo, me dijo: 'Haced las maletas y tráelo en el acto'", explicó en la revista ¡HOLA!.

Semana complicada

La noticia del fallecimiento de Baselga, uno de los médicos especializados en oncología más reputados del mundo, llegaba en una semana especialmente dura para Ana. La actriz celebraba su 66 cumpleaños el pasado jueves, 18 de marzo. El primero desde que perdiera a su hijo. Y no dudó en manifestar su desgarro en Instagram, que se ha convertido en su ventana para el desahogo público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

"Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida, y así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que, cada año que cumplo, es un año menos para estar juntos otra vez", era parte de ese texto que escribía Ana al lado de un pantallazo del último post compartido por Álex para felicitar a su madre en un cumpleaños, hace dos años concretamente. Ella misma explicaba cómo, en 2020, no lo celebraron. Su hijo ya estaba ingresado en ese hospital del que no llegó a salir y donde falleció el pasado 13 de mayo.

[Más información: Ana Obregón, rota, al cumplirse el décimo mes de la muerte de su hijo: "Eras el espejo donde me miraba"]