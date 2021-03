Ana Obregón desvela el truco que le copió a Meryl Streep para superar los peores momentos de su vida

Ana Obregón (65 años) ha vuelto a emplear sus redes sociales para dar a conocer sus reflexiones públicamente y, en este caso, para confesarles a todos sus seguidores un truco que solía hacer ella cuando tenía momentos de tristeza en su vida. Según ha afirmado, ahora ya no puede recurrir a este truco porque no hay nada más doloroso que la pérdida de su hijo, pero sí ha querido contárselo a todos aquellos que se han preocupado por ella en todo este tiempo.

"A lo largo de la vida todos atravesamos momentos difíciles y dolorosos. Yo tenía un truco que copié a Meryl Streep (71) en mi película favorita: Memorias de África. Decía que cuando estaba sufriendo por algo doloroso que le había pasado pensaba que le podía ocurrir algo mucho peor. Porque siempre hay algo mucho más terrible que nos puede pasar. De esa forma transformaba el dolor de ese momento tan difícil en agradecimiento", redacta la actriz para todos aquellos que necesiten un consejo cuando se sienten derrumbados.

Ana Obregón, en una fotografía de Jesús Cordero y compartida en sus redes.

Sin embargo, confiesa: "Yo ya no puedo utilizar ese truco, pero os lo regalo como agradecimiento por todo el amor que estoy recibiendo de todos vosotros, y por acompañarme cada día en este camino de lágrimas rojas".

La intérprete envía este mensaje desde "un rincón del alma", tal y como se puede leer en el apartado dedicado a la ubicación de la publicación en Instagram. Desde allí, desde el fondo de su corazón, Ana no se olvida de recordar a su hijo con su ya eterno hashtag #Alessforever.

Además, Ana ha querido agradecer a todas esas personas que se han volcado con ella durante estos meses el calor y cariño que le han enviado en todo momento... siempre ha tenido presente las muestras de cariño y lo cierto es que no es la primera vez que da las gracias públicamente.

Un premio merecido

Un día antes, Ana Obregón también compartía una significativa publicación en sus redes. En ella, y en plena resaca de la gala de los premios Goya, aparece en una imagen de hace unos años, posando con un vestido de noche y un look muy glamuroso.

Ana ha rescatado una glamurosa imagen para dar las gracias por su premio. RRSS

"Esta foto que parece de otra vida es para agradecer el Premio YAGO DE HONOR 2021 de cine que me otorgaran el 22 de este mes. El honor de recibir este premio que otros años ha recaído en mi admirada Angela Molina es mío. Son unos premios que se conceden a los olvidados de la Academia de cine. Por eso quiero daros las gracias de corazón por acordaros de mí. No sé si me lo merezco , se lo merecen los directores y los equipos con los que he trabajado, porque he tenido la suerte de que me dirigieran los más grandes del Cine Español : Vicente Aranda, Fernando Colomo, Luis García Berlanga, Gonzalo Suarez... Lo bonito de un premio a tu trabajo otorgado por un jurado de críticos de cine no sirve para alimentar el ego, lo maravilloso es compartirlo con las personas que quieres", comparte la actriz.

En ese mismo mensaje Ana revela lo mucho que echa de menos a su hijo y cómo le hubiera gustado que él fuera testigo de lo que está viviendo: "Ojalá hubiera podido compartirlo contigo mi Aless".

