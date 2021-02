Ana Obregón desvela, emocionada, que sus padres ya han sido vacunados contra la Covid-19

Este viernes, Ana García Obregón (65 años) ha compartido con sus seguidores una bonita y esperanzadora noticia: sus padres, Antonio García y Ana María Obregón, de más de 90 años, han sido vacunados contra la Covid-19.

La propia actriz lo ha compartido, feliz y aliviada, a través de un Stories de Instagram en el que sus progenitores posan para la cámara, sonrientes y cogidos de la mano. "¡Por fin vacunaron a mis padres!", ha posteado García Obregón, entre signos de admiración. Sin duda, un alivio, una esperanza en medio del duelo tras la muerte de su hijo Álex.

El 'Stories' de Ana Obregón.

Lo cierto es que esta buena noticia llega en un momento en el que la presentadora se está mostrando especialmente crítica con el Gobierno por su gestión contra la pandemia. De hecho, la también bióloga, hace unas horas, no dudaba en colgar en sus redes sociales un post en el que se mostraba contraria a la celebración del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Además, en su texto, también le mandaba un mensaje a la ministra de Igualdad, Irene Montero (33) para recordarle lo que ha pasado en nuestro país durante casi un año. "El 8M es el Día Internacional de la Mujer. La ministra de Igualdad ha convocado manifestaciones a pesar de la pandemia. Desde el respeto voy a refrescarle la memoria, porque, a veces, las conexiones sinápticas de las neuronas, con tanto lío, nos van despacio", comenzaba Obregón antes de exponer, con puntos numerados, los acontecimientos que han ocurrido durante todos estos meses.

Ana Obregón quiso subrayar que no es el mejor momento para hacer una manifestación, sosteniendo que no se es menos feminista por no asistir: "Todos queremos que esta pandemia acabe, pero nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciones para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera. Para que se contagien y mueran mujeres de todas las edades. Para que los trabajadores se sigan arruinando. Por favor, no añadas más tumbas a la mala gestión del gobierno. Menos mal que la ministra de Sanidad ha dicho que no va a asistir. Porque no asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes. Y eso enaltece a la mujer".

Los 95 años de su padre

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

El pasado 18 de febrero, Ana García Obregón utilizaba sus redes sociales para felicitar a su padre, Antonio García (95). Como ya es costumbre, tanto en el aniversario de él como en el de su madre, publicaba una imagen casi idéntica. Una foto que alegraba a sus followers al verla sonreír ante la cámara. La salud de sus progenitores se ha convertido en su mayor bálsamo desde que perdió a su único hijo. Obregón se reunía con sus padres y celebraba el cumpleaños de su progenitor con una tarta y unas velas que sopló con ellos. En dicha instantánea se puede ver a la actriz con una amplia sonrisa, algo que, desde hace nueve meses, cuando falleció su hijo, se ha dado en contadas ocasiones.

"Muchas felicidades papá. Hoy cumples 95 años de la mano del amor de tu vida por casi 68 años. Daría el resto de mi vida por poder celebrarlo todos juntos, como siempre, pero estoy segura de que alguien desde el cielo te está cantando cumpleaños feliz. Alguien que te admiraba y te quería muchísimo como todos tus hijos, nietos y bisnieto", era el mensaje que escribía junto a la imagen. Una preciosa estampa en la que se ve el amor tan inmenso que siente hacia sus padres y donde vuelve a acordarse de Álex, como lleva haciendo en todas y cada una de sus publicaciones en redes sociales desde aquel fatídico 13 de mayo de 2020.

[Más información: Alessandro Lequio comparte uno de los momentos más divertidos con Ana Obregón en Nueva York]