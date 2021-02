Irene Rosales recuerda a su madre en el aniversario de su muerte: "Me has dejado el alma rota. Te necesito"

Este sábado 6 de febrero se cumple un año desde que la familia de Irene Rosales (29 años) se despidiera de la matriarca, su madre, Mayte Vázquez. Después de luchar durante años contra una larga enfermedad perdía la batalla aquel trágico día y todos sus hijos y nietos lloraban su partida. Desde entonces, se ha podido ver a la colaboradora de televisión recordarla en numerosas de ocasiones, muchas de ellas públicas, en las que ha confesado todo el amor que sentía hacia ella.

En esta fecha tan señalada, la mujer de Kiko Rivera (36) ha querido recordarla en sus redes sociales con un emotivo texto que ha partido el alma de sus seguidores ya que se percibe a la colaboradora muy triste, recordando aquel último día de vida de su madre: "Un año de la última vez que pasamos la noche juntas. Imbécil yo, que no me lleve toda la noche abrazada a ti besándote y diciéndote lo mucho que te quiero".

Poco más tarde hacía pública otra imagen en la que volvía a dedicarle un mensaje repleto de amor: "Un año después sigo sin poder hacerme a la idea de que ya no te volveré a ver mamá y no sabes cuánto me duele... Me has dejado el alma rota..

te necesito siempre. Te amo mamá".

El recuerdo de Kiko

Kiko Rivera, por su parte, tampoco se ha olvidado del marcado día. Como ya ha confesado muchas veces públicamente el Dj, su suegra era una persona muy importante en su vida porque era quien le escuchaba y le apoyaba cuando más lo necesitaba.

Por ello, este sábado el hijo de Isabel Pantoja (64) ha compartido una fotografía en blanco y negro de Mayte en el día de su boda con Irene: "Te echo tanto de menos suegra. Un año ya desde que te fuiste y destrozaste nuestras vidas. Pero hoy no voy a dejar que me consuma la tristeza y voy a recordar todo lo bueno que me enseñaste. Por cierto, sigo cumpliendo la promesa... tú y yo sabemos lo que es".

Sin duda, Mayte Vázquez era un ser de luz que estaba al lado de todo aquel que la necesitaba, sobre todo para su marido, quien también sufría una enfermedad cuando ella se marchó. No son buenos tiempos para Irene Rosales que, en menos de un año ha tenido que enfrentarse no solo a la muerte de su madre, sino también a la de su padre hace pocos meses.

