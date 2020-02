La desgarradora dedicatoria de Irene Rosales a su madre: "Me vas a hacer muchísima falta"

Irene Rosales (29 años) ha dedicado una emotiva publicación a su madre, Mayte Vázquez, fallecida este jueves tras luchar contra una larga enfermedad. La mujer de Kiko Rivera (35) ha compartido una fotografía de su boda en la que tanto ella como el hijo de Isabel Pantoja (63) aparecen junto a Mayte, visiblemente alegres en un momento tan especial para la familia.

"Te vas, pero a la misma vez te quedas", comienza el mensaje que la colaboradora de Viva la vida ha publicado en su Instagram. "Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas a hacer muchísima falta pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella. Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami".

Los seguidores de la andaluza han reaccionado a la sentimental dedicatoria, expresando palabras de cariño hacia Irene. Entre ellos, ha estado Kiko Rivera, que ha escrito "siempre en nuestros corazones".

Tanto Irene como Kiko se encuentran desde el jueves en el tanatorio dando el último adiós a Mayte y recibiendo el apoyo de amigos y familiares, entre los que no ha faltado Isabel Pantoja, que guarda una excelente relación con su nuera.

Irene llegaba al velatorio cabizbaja y visiblemente triste, rompiendo a llorar al recibir las muestras de cariño de sus seres más próximos. Y es que la joven estaba muy vinculada a sus padres, hacia los que siempre ha dedicado palabras de amor. Sobre su madre, asegura que era "una mujer que ha estado cuidando de todo el mundo, pendiente de todo el mundo y priorizando el bienestar de los demás por encima del suyo"

La madre de Irene Rosales se mantuvo en el anonimato hasta el final de sus días. De hecho, la audiencia conoció su complicada situación de salud el pasado 4 de enero, cuando Irene se derrumbaba en directo en el programa en el que colabora, confesando que su madre estaba "muy malita".

Entre rumores de crisis en su matrimonio, Irene defendía entonces su relación y aseguraba que su marido se había convertido en su mayor apoyo en el difícil momento: "Tengo la suerte de que me entiende y apoya en estos momentos".

Lo cierto es que el cantante no se ha separado de su mujer pese a que el destino ha querido que el fallecimiento de su suegra se produzca justo el día en que lanzaba su nuevo single. En las redes sociales de Kiko, su community manager ha informado de que en estos días será él quien se encargue de publicar contenidos mientras el artista acompaña a su esposa en sus días más tristes.

