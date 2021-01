La impactante foto con la que Himar González vuelve tras diez días 'desaparecida'

Himar González (44 años) ha regresado a las redes sociales tras más de diez días sin dar señales a sus fieles seguidores. La presentadora suele ser muy activa en sus redes sociales, aunque en las últimas dos semanas apenas ha dado señales ni en su feed ni tampoco en stories. Desde que la meteoróloga confesase hace algo más de un mes que había sido ingresada de urgencia por un problema de salud que la llevó al borde de la muerte, no ha dejado de publicar contenido en su cuenta de Instagram.

El silencio temporal de Himar González ha causado cierto estupor a propios y extraños y la foto con la que ha vuelto a su perfil oficial de las fotos instantáneas ha dejado impactado a sus más de 46.000 followers. Jovencísima, sonriente y rodeada de algunos de sus compañeros de la sección de El Tiempo de Antena 3 como Roberto Brasero (49).

La canaria ha acompañado a la simpática imagen con unas palabras muy bien hiladas. "¡¡No ha llovido (ni nevado) nada después de esta foto!!", haciendo una clara alusión no sólo a la antigüedad de la propia foto, sino también a la lluvia y la nieve que azota a España en las últimas semanas -además de que ellos son los encargados de comunicar el tiempo desde los informativos de Atresmedia-.

Con esta foto, Himar González regresa a una cuenta de Instagram que, precisamente por su exposición mediática del último mes ha sido verificada con el tic azul que la etiqueta automática como personaje público. Este símbolo significa establecer tu cuenta como "una presencia auténtica del personaje público, el famoso o la marca global que representas".

Ese signo azul y su constante aumento de seguidores en Instagram no es más que una prueba que constata que Himar González es una de las 'chicas del Tiempo' más queridas y admiradas de la televisión en España. La canaria se ha ganado en este mes el cariño de muchos usuarios y espectadores de la cadena a la que está vinculada que, mientras antes veían su sección con cierta distancia, han empatizado tanto con la presentadora y su difícil situación que ahora observan su trabajo con otros ojos.

Su inicio de año

Himar González ha empezado el 2021 celebrando la vida y sobre todo con salud. Fue el pasado 2 de diciembre cuando comunicó que había sido ingresada en un hospital Quironsalud de Madrid a causa de una infección que la mantuvo allí once días. "(La bacteria) fue causándome una infección interna muy grave y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", aseguró entonces a ¡HOLA!.

Después de superar aquello, la presentadora voló hasta su tierra, Gran Canaria, su refugio privado y su paraíso íntimo. Para dar la bienvenida al 2021, Himar quiso cumplir con su tradición: darse un baño en el mar. "Tengo como tradición bañarme en el mar cada 1 de enero para comenzar el año limpia de las cosas menos buenas que el anterior año haya podido traer y arrancar con fuerza, con ganas y con energía el nuevo año", comentaba González junto a dos impresionantes fotografías suyas en bikini y tomadas bajo el mar.

"Este baño de hoy va por todos vosotros. Gracias por ser. Gracias por estar en mi vida. Gracias por tanto. Siempre", añadió, agradecida, ante los miles mensajes de ánimo en los últimos tiempos y alegría por su recuperación.

