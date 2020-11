2 de 4

La revista cede la totalidad de su portada a Ana Obregón. La actriz vive este 2020 el peor año de su vida tras perder a su hijo hace seis meses y tras conocerse que presentará las Campanadas en TVE ha concedido su entrevista más clara y desgarradora. Entre sus titulares más tajantes hay uno que se ha comentado mucho en redes y medios debido a lo que escribía en su Instagram y que ahora quiere aclarar: "Ya no me quiero ir porque quiero hacer las cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado".