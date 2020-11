Amaia Romero da positivo en Covid y cancela sus próximos conciertos

"He dado positivo en Covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa". De esta manera, Amaia Romero (21 años) ha dado a conocer que ha contraído el virus que actualmente asola a todo el planeta. La cantante ha hecho uso de las redes sociales, donde no es muy asidua, para revelar que padece dicha enfermedad. Unas palabras que rápidamente han concentrado cientos de comentarios en señal de apoyo.

La pamplonica, que ha hecho público haber contraído el virus este miércoles, ha aprovechado su perfil de Twitter para también comunicar la cancelación de sus próximos compromisos profesionales. Concretamente de dos conciertos que tenía programados este 15 de noviembre en Donosti y que iban a tener lugar en el Auditorio Kursaal. Eventos que ya habían sido cancelado en una fecha anterior a consecuencia, también, de la Covid.

"Estoy bien, pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... Lo siento mucho y espero veros muy pronto", ha explicado la artista mostrando su pena por no poder reunirse con el público que la esperaba en el País Vasco.

hola😔 he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa🤒 estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto🥺❤️ — amaia (@amaiaromero) November 11, 2020

La que fuera ganadora de Operación Triunfo 2017 tuvo que cancelar los conciertos que iba a dar en Donosti el domingo 11 de octubre tras detectar un positivo en su entorno. Hecho que podría haber sido su foco de contagio, aunque por el momento se desconocen más detalles.

Esta segunda cancelación supone un varapalo para la joven cantante, que se encuentra en plena gira de concierto de su primer trabajo musical No pasa nada. Un disco, que salió publicado en septiembre del 2019, al que ha ido sumando temas en colaboración con otros artistas como el cantante Alizz, con quién estrenó el pasado 22 de octubre la canción El encuentro.

A pesar de la preocupación, la navarra parece estar tomándose esta situación con cierto humor, a juzgar por la imagen que ha colgado en las redes minutos después a comunicar que está infectada. "Caprichos de enferma", escribe Amaia junto a una foto en la que se la puede ver acostada en a cama y jugando con una consola portátil. Una buena manera de entretenerse mientras padece el virus y permanece en cuarentena.

Pese a que no fue su primera irrupción en el mundo de la televisión, la participación de Amaia Romero en el regreso del formato Operación Triunfo -en el año 2017- significó para ella su lanzamiento a definitivo a la fama. Una carrera fulminante hacia el estrellato en la que incluso llegó a representar a España en el Festival de Eurovisión 2018 junto al que era por entonces su pareja sentimental, Alfred García (23).

Su paso por el talent show la hizo ganar miles de seguidores, personas que tres años después siguen mostrándole su apoyo. Un cariño incondicional que tiene como muestra los mensajes que en tan solo minutos ha aglutinado su ya citada publicación de Twitter, en la que revela padecer Covid.

Es lo que tiene este año, a cuidarse y a esperar tiempos mejores. Las ganas de veros en directo no se van a perder! — aimb_TS (@aimb_TS) November 11, 2020

Veras como te recuperas enseguida, esto es lo que nos ha tocado vivir. El año que viene espero verte en muchos conciertos. Te queremos😘😘😘😘 — Galaxias⚡️ (@luna_galaxias) November 11, 2020

Te quiero muchísimo, cuídate mucho y recupérate. Aquí nos tienes siempre y para siempre, no te preocupes. Vendrán tiempos mejores. — que vamos a hacer? 💔 (@QENMyYaEsta) November 11, 2020

