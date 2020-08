Paloma Segrelles desvela el duro momento que vive Paloma Cuevas: "Intenta superar este bache"

Paloma Segrelles ha acudido este viernes a los Premios Escaparate y ha confesado cómo se encuentra tras haber pasado un confinamiento de lo más complicado posible: "Yo soy una persona muy positiva, me puse una rutina, conmigo y con mis hijas, deporte por la mañana luego trabajar, estudiar, arreglarse, comer. La disciplina es lo que nos ha ayudado seguir adelante".

En cuanto a cómo ha sido todo este tiempo la convivencia con sus hijos, Paloma ha explicado que: "Bueno, yo encantada porque adoro a mis hijos, no hay nada que me divierte más que estar con ellos y además vivo al lado de mis padres y he podido verles con las precauciones mucho".

Paloma Segrelles, en los Premios Escaparate en Ronda. Gtres

Y como gran amiga que es de Paloma Cuevas (47) ha asegurado que está siendo uno de los peores momentos para ella, quien no ha podido afrontar todavía el divorcio con Enrique Ponce (48): "La verdad que no, ella está con sus hijas, con sus padres, intentando superar este bache".

En cuanto a cómo ve a Enrique Ponce, Paloma asegura que: "Lo he leído en la prensa, la verdad es que no quiero juzgar, no lo sé, hay que vivir las circunstancias, son amigos... es que no sé qué decirte. No sé qué decirte. La verdad que en la vida se ven tantos cambios y tantas cosas, cada uno tiene que hacer lo que quiera". Y es que el torero ha sufrido un cambio radical en estos últimos meses, sobre todo por la exposición que hace de su relación con Ana Soria (21).

Primera reacción

Hace 10 días, Paloma Segrelles hablaba por primera vez del divorcio más sonado del 2020. Enrique Ponce y Paloma Cuevas, que vivieron 28 años de amor -24 de ellos como marido y mujer- tuvieron su primera hija 12 años después de haberse dado el 'sí, quiero'. El 27 de abril de 2008 nació su primogénita, Paloma, y el 9 de enero de 2012, Bianca.

¿Cómo se encuentra de ánimos su amiga Paloma Cuevas, después de su separación con Enrique Ponce?

Pues una separación siempre es muy duro con alguien a quién quieres, padre de tus hijos, pues como cualquiera nos encontraríamos.

Se ha dicho que durante el confinamiento podrían haber tenido un acercamiento, por lo que Paloma no se esperaba tanto la separación o el romance de Enrique con Ana Soria.

La verdad es que no he hablado con ella, le he enviado algún mensaje, nos hemos intercambiado algún mensaje pero no he hablado con ella, no te puedo decir.

Paloma Segrelles muestra su apoyo a sus amigos Paloma Cuevas y Enrique Ponce JALEOS

El proceso de divorcio será amistoso por las niñas.

Yo sé que los dos, tanto Enrique como Paloma, adoran a sus hijas. Los dos son muy familiares y seguro que harán todo lo que puedan para hacerlo lo mejor posible que siempre es muy complicado.

¿Cómo está viendo a Enrique? Parece que está enamorado. ¿Darán el paso de casarse?

No tengo ni idea. La verdad es que no le he visto y no te sé decir.

Los amigos, ¿cómo recibieron las noticias? Parece que él está como un quinceañero, muy enamorado.

La verdad es que les queremos un montón a los dos y al final como dice Paloma, lo importante es que los dos estén bien.

[Más información: Paloma Segrelles, íntima amiga de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, se pronuncia sobre su ruptura]