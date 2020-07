Alejandra Rubio habla claro tras conocerse su ruptura con Tassio de la Vega

Este fin de semana uno de los colaboradores de Viva la vida anunciaba que Alejandra Rubio (20 años) había roto con su pareja, Tassio de la Vega, después de protagonizar una pelea en el aeropuerto de Ibiza por celos en la relación. La hija de Terelu Campos (54), lejos de negarlo pero sin perder la sonrisa, intentaba explicarse y cambiar la visión del asunto.

Días después, la joven colaboradora ha respondido a las preguntas de la prensa y ha confirmado el fin de este incipiente noviazgo con Tassio que, en sus propias palabras, "no se ha roto porque no era mi pareja, con lo cual no existe ruptura como tal".

La pareja de 'amigos' tuvo una fuerte discusión. Gtres

Hola Alejandra, ¿qué pasa con Tassio, hay crisis, ruptura? Cuéntenos.

Es que no quiero hablar de este tema porque él no es una persona pública y prefiero mantenerlo al margen lo máximo posible.

Qué le parece que Avilés hablara del tema.

Yo he hablado con Avilés, creo que él tampoco tenía mucha idea. Se tiró un poco a la piscina pero bueno, esas cosas pasan y al final el trabajo es así. No le doy mucha más importancia.

Sorprendió que dijera que se rompe o se acaba una relación cuando existe una relación. ¿Es su pareja?

Yo dije nada se ha roto porque no era mi pareja con lo cual no existe una ruptura como tal.

¿No era su pareja?

Claro.

¿Cómo están las cosas con él ahora?

Pues nada, ya se verá.

Se la ve animada.

Yo estoy muy bien, con mis amigos, mi familia y estoy fenomenal la verdad.

Un verano de pasión

Hace tan solo unas semanas, el empresario y la nueva colaboradora de Telecinco decidieron no esconder su idilio, tal y como dejaban constancia las imágenes que los fotógrafos captaron en la isla de Ibiza, donde se les pudo ver muy acaramelados.

Las caricias de Alejandra y Tassio durante sus vacaciones. Gtres

Antes de la discusión que ha puesto fin a su amor, la pareja se deshacía en mimos durante su escapada estival. Cariños y gestos de complicidad que delataban que lo suyo era noviazgo en toda regla. Tassio no podía separarse de su ni un momento, ya que mientras Alejandra tomaba el sol tumbada en una hamaca el joven no dudaba en acudir para darle un romántico beso.

No estuvieron solos, ya que la pareja estaba acompañada de un nutrido grupo de amigos. Personas cercanas al círculo de la pareja con las que compartieron risas y confidencias. El idilio de la nieta de María Teresa Campos (79) llegaba pocos meses después de su ruptura con el Dj Álvaro Lobo (26), con el que rompió en el mes de febrero tras más de dos años de relación y con el que incluso llegó a tener planes de boda.

