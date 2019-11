Primeras palabras de José Bono sobre la boda de su hijo con Aitor Gómez

José Bono (68 años) ha presentado Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad?, un diario con estructura periodística en el que rescata conversaciones y experiencias vividas durante su época como presidente del Congreso de los diputados, como las sorprendentes confesiones del rey Emérito sobre Felipe VI (51).Una presentación que ha coincidido con la sentencia del caso ERE que condena a los expresidentes andaluces José Griñán (73) y Manuel Chaves (74), a quienes el político ha mostrado su apoyo total porque para él es "gente honrada".

Sus memorias salen a la venta, dos semanas más tarde de que se anunciara el enlace de su hijo José Bono Jr (35) con el periodista Aitor Gómez (24). "Estoy feliz y encantado aunque si en el libro no meto nada familiar, ni íntimo, no lo voy a hacer en una rueda de prensa pero estoy encantado", ha comentado en exclusiva a JALEOS.

José Bono Jr. y Aitor Gómez durante el bautizo de Jorge, hijo de Amelia Bono. Gtres

El hijo de José Bono se casará en junio, en una boda discreta, y es que ni a él ni a sus hermanos les ha gustado nunca estar en el centro del foco mediático. Los casará Milagros Tolón, alcaldesa del PSOE, y tras la ceremonia en el Ayuntamiento los felices novios se encontrarán con el resto de los invitados en El palacio de Galiana. Una elegante construcción de estilo mudéjar, ubicada a orillas del Tajo en las afueras de la ciudad amurallada de Toledo.

Sobre la monarquía

Para su libro, el exdirigente socialista y ex presidente de Castilla-La Mancha durante 21 años ha tenido que llevar a cabo una labor minuciosa de síntesis y hacer unas "365 llamadas para que me corrigieran el texto". "No mandabas nada pero te enterabas de todo", ha señalado en referencia a su cargo como presidente del Congreso de los Diputados.

A quién no pidió permiso, ni contactó con motivo de la publicación de su libro fue al Rey Emérito aunque en su día era consciente de las notas que iba tomando durante sus encuentros semanales. Bono ha dejado claro la excelente relación que mantiene con Juan Carlos I (81). "El Rey sabe, el emérito, que yo le tengo muchísimo más afecto que admiración política porque él no es del PSOE", ha confesado.

José Bono y el Rey Emérito, en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

A quien no profesa tal admiración es hacia Felipe VI. El ex ministro de Defensa cree que si el actual Rey no hubiese sido el sucesor de la corona seguramente en España no habría monarquía porque además "su carácter es una especie de prórroga prolongada y continuada a la monarquía". "El actual Rey es harina de otro costal. No se parece a su padre, ni al abuelo que quiso enrolarse en las filas franquistas durante la Guerra Civil, ni al perjuro de su bisabuelo", ha sentenciado.

En las páginas del libro, el expresidente rescata una conversación inédita que mantuvo con Juan Carlos, que se produjo antes de la coronación del actual Rey de España: "El príncipe está aprendiendo mucho pero no tiene mi carácter campechano. Tiene mucho que aprender".

Rubalcaba y José Bono riéndose en un acto público. Gtres

Se levanta la sesión está dedicado al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba y se deshace en halagos con su ex compañero y amigo José Luis Rodríguez Zapatero (59) con quien ha tenido sonadas discrepancias pero "no aminora mi amistad y cariño hacia el presidente". También en el libro está presente la figura de Mariano Rajoy (64). Bono rescató una conversación que se produjo en un acto fúnebre entre Zapatero y el exdirigente popular.

"Es que vosotros entrasteis en la política como un ardor guerrero, antifranquista pero yo entré en el PP como pude entrar en un casino". También el expresidente le comentó a Bono que "Rajoy humanamente es fiable".

