El 50 cumpleaños de Susanna Griso: todos los detalles desde el interior de su fiesta sorpresa

Susanna Griso (49 años) está de celebración. El próximo martes soplará las 50 velas de su cumpleaños. Se trata de una fecha simbólica y especial con la que deja atrás unos años difíciles a nivel personal. En absoluto secreto, sus compañeros y amigos del programa Espejo Público le han organizado una fiesta sorpresa por adelantado. El evento tuvo lugar este viernes en el restaurante madrileño Silk Social Spice y, a la luz de las imágenes colgadas en redes sociales, la presentadora se lo pasó en grande rodeada de su gente. La velada estuvo amenizada con vídeos, mensajes cariñosos, sushi y regalos para Griso, la cual protagonizó varios momentos en los que no pudo reprimir las lágrimas, de pura emoción.

Con la mítica canción Cumpleaños feliz, de Parchís, como telón de fondo, y envuelta en abrazos y besos. Así llegó Griso a su fiesta, entre la sorpresa y el desconcierto. La presentadora fue coreada durante unos minutos por los invitados al grito de "Esa Griso, esa Griso, ¡eh!". La catalana pasó una noche cargada de emociones y se mostró relajada y distendida. Fue tras la emisión de uno de los vídeos que se visualizaron cuando llegó uno de los momentos más especiales de la noche.

Tres momentos de la fiesta de cumpleaños: el dicurso de Susanna, el regalo y el vídeo de felicitación. Redes Sociales

En el fragmento que se emitió durante la fiesta se ve cómo Susanna explica, en su espacio de Antena 3, su nula relación con las tecnologías y los teléfonos móviles. Por ello, y puede que para combatirla, sus amigos le han regalado un Iphone 11 Pro, un teléfono que cuenta con las últimas tecnologías y que supera los 1.000 euros de coste. Un bonito detalle que sorprendió sobremanera a la catalana. Para la ocasión, Susanna optó por un atuendo cómodo; un vestido largo, oscuro y unas zapatillas deportivas Converse.

En definitiva, se trató de una celebración redonda que pone el broche de oro a un año complicado para Susanna. Fue en el mes de junio cuando Griso recibió la noticia, en pleno directo, de que su hermana había muerto de manera fulminante tras sufrir un infarto de miocardio. Casi dos semanas después, la presentadora de Espejo Público habló por primera vez para un medio de comunicación y explicó cómo está viviendo sus primeras semanas tras el triste suceso: "Aún no soy muy consciente de su muerte. Me cogió tan de sorpresa que me he pasado muchos días en shock y sin hacerme realmente a la idea de que la había perdido".

"En verano, que es cuando pasábamos más tiempo juntas, me imagino que será cuando lo iré encajando. Al pasar tanto tiempo en Madrid no la veía todo lo que quería, pero nos llamábamos y nos llevábamos muy bien", afirmó en su momento. A los pocos días, le dedicó unas emotivas palabras a su querida hermana: "Tú sigues siendo nuestra. No puedes ni pensar en retirarte. Nadie te da permiso para hacerlo. Es lo que te decía, tú no te vas de aquí de ningún modo".

[Más información: Ana Rosa Quintana y Susanna Griso, así ha sido el regreso de las reinas de las mañanas]