Jesús Mariñas y Susanna Griso aclaran sus diferencias en 'Espejo Público': su tenso cara a cara

Jesús Mariñas (76 años) ha regresado al programa donde trabajó hace años y lo ha hecho con una polémica de por medio. Parece ser que cuando el periodista abandonó Antena 3 no lo hizo de una forma adecuada y se fue dejando casos abiertos, entre ellos, su relación con Susanna Griso (49). Espejo Público ha querido recuperar una sección de información social, donde se tratarán temas de corazón, y quién mejor para hablar de los personajes públicos que el colaborador de televisión que ha estado por todos los programas de televisión hablando de los diferentes personajes públicos.

Tras saludarse con todo el equipo, Susanna le ha lanzado una pregunta en directo que nadie se esperaba: "¿Has hecho ya memoria de por qué dijiste que era poco amable y simpática?". En ese momento, Mariñas se ha quedado titubeando, pero ha sabido salir al paso: "Porque yo creo que fue al principio de tu incorporación al programa", a lo que la periodista le ha apostillado lo que sigue, para terminar entre risas: "No, yo creo que no, pero bueno...".

Mariñas en el plató de 'Espejo Público'. Atresmedia

Parece ser que Jesús no quería tocar ese tema en su primer día en Espejo Público pero no le ha quedado más remedio. Por eso, ha querido decir públicamente qué fue lo que ocurrió: "Sería una reacción que tuve después de algo que podías haberme provocado. Soy muy visceral y a lo mejor tenía que escribir esa tarde y escribí eso. No te llamé antipática, dije poco simpática". Susanna Griso, que ha querido explicaciones por parte del periodista y zanjar el desaguisado de una vez por todas, le ha hecho ver: "Bueno, viene a ser lo mismo. Ocurrió en 2013, ¿qué pasó? Recordemos...".

A partir de ese momento parece que los recuerdos han llegado a la mente de los dos protagonistas de la mañana y entonces Griso ha confesado: "Jesús, no fue que dejaste Espejo Público..." Y entonces, le ha interrumpido Mariñas: "Que me echaron, el programa me echó, me despidieron. No deformemos la realidad. Yo creo que me molestó que no me llamases por teléfono para preguntarme qué ha pasado. Creo que esa es la verdad".

Jesús Mariñas reconoce el motivo de su mosqueo con @susannagriso



"Me molestó que no me llamaras por teléfono cuando me echaron"



▶ https://t.co/CdeaGxOKoK pic.twitter.com/8DnqBgUZzz — Espejo Público (@EspejoPublico) September 10, 2019

Entonces, todo el mundo deseaba oír hablar a Susanna Griso, quien, ni corta ni perezosa, cedía un ápice: "Puede ser. Pero yo recuerdo, ahora voy haciendo memoria, te aseguro que todo esto lo voy pensando sobre la marcha, no he hecho el ejercicio de pensarlo. Recuerdo que en ese momento jugabas a dos bandas, es decir, estabas en Espejo, pero también hacías colaboraciones en la cadena de la competencia y en un momento dado, desde la casa, se te dijo que tenías que elegir. Y si es verdad que yo no te llamé ni te pregunté 'qué tal', eso puede ser, ¿tal cuál, no?".

De esta manera, ambos compañeros de televisión han enterrado así las diferencias que tuvieron en su día y es que han tenido que pasar más de seis años para que la presentadora de Espejo Público y Jesús Mariñas, hagan las paces. Más tarde, han visto oportuno tratar los ataques que está recibiendo María Teresa Campos (78) por parte de la cadena de la competencia, Telecinco.