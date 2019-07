Susanna Griso comienza sus vacaciones de verano: sabemos el destino

Comienzan las vacaciones para Susanna Griso (49 años). La presentadora ha dicho 'hasta luego' a Espejo Público hasta el próximo mes de septiembre, dejando al mando del programa a la periodista Lorena García. Dos merecidos meses de descanso tras un exitoso año de trabajo: "Último madrugón. A partir de mañana el despertador se va a sentir muy frustrado. #Vacaciones", escribía este jueves la comunicadora en Instagram junto a una fotografía suya.

Este será su primer periodo de descanso después de que el pasado 27 de junio se enterase en directo del fallecimiento de su hermana mayor. Una triste noticia sobre la que ella confesó : "Durante este verano tendré tiempo de encajarlo, ya que es una época del año en la que ambas nos veíamos mucho". 60 días en los que la veterana comunicadora invertirá su tiempo en estar con los suyos y, sobre todo en viajar. JALEOS ha podido conocer algunos de los planes de Susanna para este verano.

En primer lugar, acudirá a su tierra natal, Barcelona, para estar unos días en familia. Disfrutará de los encantos de la Costa Brava, y después pondrá rumbo a Formentera, ya que prefiere la tranquilidad que allí encuentra al ruido de Ibiza, donde está todo mucho más masificado. Es muy probable que en la isla sea captada en bikini por los paparazzis, por lo que hay una alta probabilidad de que haya fotografías de ella luciendo su estilizada figura.

Susanna Griso durante sus vacaciones de verano en 2018. Gtres

Pero si hay algo que la catalana tiene claro, es que "asistirá a varios conciertos de algunos de sus artistas favoritos", por lo que le espera un verano bastante musical. Además de estos planes en los diferentes destinos, la presentadora tiene pensado hacer un viaje en familia fuera de España, del que por el momento se desconoce el lugar, aunque seguro que Susanna se encargará de mostrarlo a través de sus redes sociales, donde ha compartido en varias ocasiones sus momentos de disfrute vacacional.

Un verano agridulce

Fue el pasado jueves 27 de junio cuando Griso recibió la noticia, en pleno directo, de que su hermana había muerto de manera fulminante tras sufrir un infarto de miocardio. Casi dos semanas después, la presentadora de Espejo Público habló por primera vez para un medio de comunicación y explicó cómo está viviendo sus primeras semanas tras el triste suceso: "Aún no soy muy consciente de su muerte. Me cogió tan de sorpresa que me he pasado muchos días en shock y sin hacerme realmente a la idea de que la había perdido", confesó la catalana a Semana.

"En verano, que es cuando pasábamos más tiempo juntas, me imagino que será cuando lo iré encajando. Al pasar tanto tiempo en Madrid no la veía todo lo que quería, pero nos llamábamos y nos llevábamos muy bien", afirmó.

Hace una semana, Griso se manifestó a través de sus redes sociales por primera vez para rendir un pequeño homenaje a su hermana.

"Tú sigues siendo nuestra. No puedes ni pensar en retirarte. Nadie te da permiso para hacerlo. Es lo que te decía, tú no te vas de aquí de ningún modo". Estas fueron las emotivas palabras con las que la catalana ilustró la instantánea.

