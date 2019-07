Toñi Moreno: "No voy a presentar al bebé. Mi vida privada es mía y de los míos"

Toñi Moreno (46 años) no ha querido faltar al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada (58) en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La presentadora ha reconocido que no es muy dada a acudir a este tipo de eventos sociales, pero que, por su amiga ha hecho el esfuerzo.

Ilusionada con su embarazo, la andaluza apunta a que mantendrá la máxima discreción cuando nazca su bebé porque quiere seguir manteniendo su vida privada alejada del foco mediático.

Apoyando a Ágatha Ruiz de la Prada.

No voy a ningún acto pero tenía que estar aquí porque la adoro. Es una mujer encantadora, a mi me apetece estar tranquila pero tenía que venir, se lo debía.

¡Qué feliz la vemos!

Estoy contenta, es una buena noticia y además es un sueño muy perseguido, lo estoy llevando bien, el programa lo llevo bien, ahora me acuerdo de las mujeres que tienen otro tipo de trabajo.

La presentadora Toñi Moreno en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada.

¿Cómo fue ese momento?

Yo estoy contenta porque ha sido un sueño muy perseguido, cuando salió la noticia no me puse contenta porque yo quería contarlo cuando llevase cuatro meses, pero yo no voy hablar de este tema porque es mío, no voy a presentar al bebé ni nada, mi vida privada es mía y de los míos.

¿Y el verano?

Voy a trabajar, no tengo vacaciones. Iré a Sanlúcar el fin de semana y ya está pero feliz, pero bueno, afortunada porque en esto de la tele es difícil.

Era el pasado miércoles 26 de junio cuando la revista Lecturas sorprendía con la noticia en exclusiva de que la presentadora Toñi Moreno estaba embarazada de su primer hijo a los 46 años de edad. En aquel momento, la gaditana tomó las riendas de sus redes sociales y confirmó la noticia, deslizando que a priori, no le había gustado demasiado que se filtrase por una cuestión de prudencia.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos por vuestro cariño !!! Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 26 Jun, 2019 a las 2:59 PDT

"Gracias a todos los que me habéis mandado mensajes de cariño, la verdad es que estoy desbordada. Estoy muy emocionada, no sé si son las hormonas, pero estoy llorando por las esquinas. Estoy de poco tiempo, así que vamos a tomárnoslo con mucha tranquilidad y, por supuesto, ya sabéis que yo intento que mi vida privada sea mía y esto es muy mío y muy de mi gente. Ya me veréis más gordita, espero, y que todo vaya bien. Gracias por preocuparos y que viva la vida y que viva el amor. Muchas gracias", concluyó.

[Más información: Toñi Moreno, embarazada de su primer hijo a los 46 años de edad]