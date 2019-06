José Manuel Parada, ingresado en el hospital por un problema de corazón

José Manuel Parada (65 años) ha tenido que ser ingresado en el Hospital Puerta del Hierro (Madrid) por un problema en el corazón. "Un sustazo, empecé a tener arritmias y me tuvieron que llevar allí", ha explicado el propio Parada al programa Buenos días, Madrid.

Los médicos han decidido finalmente darle el alta hospitalaria, aunque han preferido tomar una serie de precauciones: "Me han colocado un aparatito debajo de la piel y ellos desde el hospital van controlando cómo funciona el corazón", ha asegurado.

El presentador de Cine de barrio ha aprovechado su intervención en el canal autonómico para narrar cómo vivió esos primeros momentos y cómo se encuentra en la actualidad: "De ánimos debo estar muy bien. Cuando vas en ambulancia y te dicen que hay un problema gordo tienes que pensar que puede haber algo definitivo, porque vas al médico normal por tengo una tontería y te dicen: 'Corriendo una ambulancia y que lo lleven'. Si pueden ir ustedes en su coche mejor, era la primera vez en mi vida que iba en ambulancia ", ha recordado.

Por suerte, Parada acudió al médico cuando empezó a sentir que no se encontraba bien. Una forma de actuar que en su caso ha resultado fundamental, y que ha recomendado al resto de espectadores: "Yo estuve mal el domingo, le eché la culpa a la tensión porque la tenía baja, dije voy a ir al médico que me mire y me controle. Es lo mejor que hay que hacer".

Ver esta publicación en Instagram Adios IBIZA. Hasta pronto. #ibiza. #ibizabeach. Una publicación compartida por Jose Manuel Parada Oficial (@josemanuelparadaoficial) el 26 de May de 2019 a las 2:16 PDT

En la actualidad, José Manuel Parada vive alejado de la televisión, y solo reaparece para realizar alguna colaboración esporádica o para acudir a algún evento o acto en el que esté invitado.

Hace semanas, el nombre del presentador volvió a copar titulares, cuando salió en defensa de su expareja, Chelo García Cortés (67) que en la actualidad está participando en el reality Supervivientes.

"Me dice Jorge Javier Vázquez (48) en la inauguración de una tienda de moda que Chelo García Cortés lo tiene muy difícil hoy en la isla. Yo he querido mantenerme al margen estos días para no interferir la labor de su compañera defensora. Pero hoy me pringo hasta el peligro y os recuerdo que nunca ha desfallecido, amenazando con irse y ademanes", explicó Parada.

"Necesita el dinero para tener una vida mas tranquila y como siempre le digo el dinero lo mejor es ganarlo trabajando y con el sudor de tu frente. Ella lo está sudando por todo el cuerpo. Así que SALVEMOS A CHELO", escribió el presentador.

