Última hora sobre el estado de salud de María Jiménez tras una semana de silencio

María Jiménez (69) fue trasladada el pasado martes día 28 de mayo al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla al no mejorar su estado de salud por la obstrucción intestinal que sufre. Las últimas noticias afirmaban que la artista "evolucionaba favorablemente dentro de la gravedad", pero desde hace 8 días son muy pocos los datos que se han hecho públicos sobre su recuperación. Hasta este viernes.

Su hermana, Isabel Jiménez, ha asegurado que María "evoluciona de manera positiva", y que, si fuera en el caso contrario, ella no estaría atendiendo a los medios de comunicación en una romería de la Virgen del Rocío, sino que estaría junto a su hermana: "Como ayer María me dio una alegría aquí estoy, le voy a grabar un poquito para cuando llegue al hospital” afirmó. Hace unos días contaron a Isabel que ya le habían empezado a quitar la entubación, lo que supone una buena noticia para toda la familia.

Pero, sin duda, una de las alegrías más grandes para sus seres queridos es que ya intenta comunicarse y hablar con las personas que van a verla: "Me mira y me quiere hablar, pero no puede de momento. La verdad es que nos ha dado un subidón. Tenemos mucha gente que sigue pidiendo por ella, vamos a esperar unos días más, y ya verás como ya mismo está aquí", confesó Isabel esperanzada.

JALEOS ha podido hablar, a su vez, con el hijo de la artista, Alejandro Asunción (36), quien asegura que María "está mejorando", pero los médicos dan un "pronóstico reservado". Esta afirmación significa, en términos generales, que el médico declara que no se puede predecir la evolución futura de la enfermedad porque los síntomas no son suficientes o bien porque hay riesgo de que surjan complicaciones.

María Jiménez fue intervenida el pasado 2 de mayo de una obstrucción intestinal en la clínica San Rafael, de Cádiz. Aunque en un principio su evolución fue favorable, después sufrió algunas complicaciones en su estado que la obligaron a permanecer en la UCI, donde continúa recuperándose.

