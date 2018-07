Primeras declaraciones de David Bisbal y Rosanna Zanetti tras su boda secreta

David Bisbal (39 años) y Rosanna Zanetti (30) no pueden estar más felices después de haber contraído matrimonio en el más absoluto de los secretos. Días más tarde, el matrimonio ha roto su silencio para ofrecer sus primeras declaraciones. El primero en pronunciarse ha sido el cantante almeriense, el cual, todavía embargado de emoción por su reciente enlace, ha publicado sus primeras palabras en Instagram. Está henchido de amor: "Qué felicidad se respira en el ambiente. Mucho amor para todo el mundo. Os quiero".

Por su parte, la venezolana no se ha quedado atrás en cuanto a muestras de amor se refiere. Mucho más lisonjera en palabras, Rosanna Zanetti ha compartido un mensaje cargado de emoción. Le es complicado condensar en unas líneas lo que siente: "No tengo palabras suficientes para describir la cantidad de emociones y sentimientos que me invaden. Felicidad y mucho amor en su máxima expresión".

Eso sí, la modelo no se ha olvidado de sus seres queridos y de lo bien que salió todo gracias a la profesionalidad de los que lo organizaron todo: "Gracias por compartir tantas palabras bonitas, felicitaciones y buenos deseos con nosotros. Muchas gracias a las personas que pusieron su granito y ayudaron a que todo fuese posible con su profesionalidad y cariño, nunca lo olvidaremos".

Lo cierto es que fue un enlace de ensueño en el que los novios optaron por la discreción y por un ramillete de invitados muy selecto. Además, el almeriense escogió para la especial ocasión un traje azul con zapatos negros de charol. Su ya esposa, por su parte, lució un vestido de ensueño firmado por Pronovias y elaborado expresamente por su diseñador Hervé Moreau. Para el ramo ha querido reunir flores blancas y rosa pastel.

Se conocieron en abril de 2016 en un flechazo que permanece más fuerte que nunca. Solo un año después se convirtieron en pareja de hecho y con este último paso que han anunciado este martes ponen el lazo definitivo a su unión.

La pareja ha demostrado continuamente lo enamorada que está y es que apenas se separan. Ella le acompaña en sus giras, sus vacaciones juntos son el mejor descanso para ambos y tanto la familia Bisbal como la familia Zanetti coinciden en muchas ocasiones y demuestran su complicidad. Además, Ella (8), la hija de David con Elena Tablada (37) también conoce a Rosanna y ha quedado constancia de su buenísima relación.

Bisbal ha encontrado la estabilidad en la modelo venezolana, un momento muy dulce en su vida personal que se une a sus continuos éxitos en el terreno profesional. El camino del almeriense sí que es una ininterrumpida 'operación triunfo'.

