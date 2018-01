El regalo de Navidad más esperado por Ortega Cano: "Veo a mi hijo más centrado"

Con toda seguridad, José Ortega Cano (64 años) solo ha tenido esta Nochevieja, justo cuando engullía la última uva, un único deseo: que su hijo José Fernando (24) termine de recuperarse por completo. Que vuelva a disfrutar de la vida.

El joven está mucho mejor, de hecho, esta pascua ha tenido permiso para salir del centro médico en el que se está tratando y ha disfrutado de la compañía de su padre y hermanos. En ese esperado encuentro por parte de Ortega Cano, el diestro ha sido testigo de la mejoría de su hijo: "le veo mucho más centrado y tranquilo".

Sin duda, la mejor de las noticias para el diestro. JALEOS se ha puesto en contacto con él para saber cómo ha vivido estos señalados días: "Han sido unos días muy familiares".

Hace mucho tiempo que la familia Ortega Cano no vive momentos de sosiego y tranquilidad, por eso el diestro está feliz de haber podido disfrutar de todos los suyos. Han sido días mágicos en los que Papa Noel ha dejado regalos bajo el árbol: "Estar con mis tres hijos y Ana María (41) es el mejor regalo". Habla en plural como todo padre orgulloso, pero la mejoría de salud de su hijo mayor han sido un revulsivo importante para cerrar un año agridulce.

"Quiero que mi hijo sea feliz"

Estos días José Fernando ha tenido un reencuentro a caballo entre la emoción y la polémica; ha podido ver y abrazar a su hija María del Rocío, pero también se ha visto las caras con la madre de la pequeña, Michu. Cabe recordar que la relación entre esta y la familia Ortega Cano es tensa, cuando no existente.

De hecho, Gloria Camila (22) ha reconocido públicamente que Michu no favorece a su hermano y que no cuenta con su simpatía. ¿Qué opina Ortega Cano de esta 'cita navideña'? Silencio, de esa parcela de su vástago prefiere no hablar: "Solo quiero que mi hijo sea feliz". Y entre esa felicidad estará el apoyarlo en todo cuanto decida y en arropar a la pequeña María del Rocío.

Poco a poco, la vida del torero se va reorganizando. Aparte de la mejoría de su hijo, ¿cuál será el colofón ideal para desterrar el 2017? Casarse con la mujer que ocupa su vida, Ana María Aldón. Así lo anunciaron en la revista ¡HOLA!.

Este 2018 será para Ortega "un año cargado de buenas cosas y propósitos". Retirado del ruedo, la familia es su gran faena. Si a todo esto se añadiera el hecho de que Rocío Carrasco (40) cediera en la apertura del museo dedicado a La más grande, 2018 quedaría redondo.