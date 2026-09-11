Dosprimeras y la influencer Cristina Martínez Gijón lanzan 'Barbesola', una cápsula de joyas que rinde tributo a Marbella

La firma española de joyería Dosprimeras ha comenzado el curso lanzando una nueva colección de joyas otoño-invierno 2026. Y lo ha hecho de la mano de una colaboradora muy especial. La influencer malagueña Cristina Martínez Gijón ha creado junto a la marca de Ana Iglesias una cápsula que evoca los recuerdos de su infancia en la Costa del Sol.

"Cris es una persona que encaja a la perfección con la firma, tanto su estilo como su forma de ver la vida reflejan los valores de Dosprimeras y eso ha hecho que esta unión haya funcionado desde el principio y que el resultado sea 50% Cris y 50% Dosprimeras", comenzó explicando Ana Iglesias Panichelli, fundadora de Dosprimeras, en un evento de presentación que tuvo lugar en el hotel CoolRooms Palacio de Atocha.

La colección tiene un nombre glamuroso como lo son las piezas que la componen: Barbesola. Según ha explicado a EL ESPAÑOL la influencer malagueña, así es como se llamaba la ciudad de Marbella en la época de los romanos.

Ana luce la gargantilla Nagüeles y Cris el collar Puente Romano. Cedida por Dosprimeras.

"En lo que más tardé de todo el proyecto fue en poner el nombre porque no se me ocurría ninguno que me gustara, pero de pronto viendo un libro muy muy antiguo que tiene mi padre en casa de Marbella descubrí este término y me encantó. Encaja a la perfección".

Cada una de las piezas -la colección tiene un total de 20- recibe el nombre de un lugar característico de la ciudad. Por ejemplo, una de las joyas más especiales y llamativas es un maxi collar compuesto por varias cadenas y medallones que se llama collar Puente Romano.

Más fino y elegante es el brazalete Siroco, que hace alusión a uno de los míticos restaurantes del centro de la ciudad de Marbella. Es perfecto para ser combinado con Poniente, Terral o Levante.

Brazaletes de Dosprimeras. Cedida por la marca.

Otra pieza con gran personalidad es el anillo Finca Margarita, que combina tres aros enlazados por tres filas de cristales granates. Su nombre tampoco es casualidad. La histórica Finca Santa Margarita en Marbella es el origen del legendario Marbella Club, fundado en la década de 1950. La inspiración no bebe solo de lugares concretos, sino también de personas de su entorno.

Por primera vez en su historia, Dosprimeras ha diseñado una joya para niñas. Se trata de un lazo de estilo liberty con tres charms, una medalla de la Sagrada Familia, una medalla de una cruz y otra de una estrella para los clientes a los que no les gustan los motivos religiosos, explicaron. Los charms se pueden comprar en charms o por separado.

La colección mezcla oro y plata, una de las señas de identidad de la marca, tanto como su característico acabado martelé y los cristales checos, que esta vez se presentan en color granate. Este tono tendencia refuerza la elegancia y el aire vintage de la línea.

Pendientes de nueva colección. Cedida por Dosprimeras.

El lanzamiento se realizará en dos tiradas: primero una colección cápsula y, más adelante, una segunda tanda con piezas también muy especiales, según ha adelantado Ana Iglesias.

Con Barbesola, Dosprimeras refuerza su apuesta por colecciones con narrativa personal, producción nacional y diseños que buscan elevar cualquier look, ya sea de día o para ocasiones más refinadas.