Anna Padilla arrasa con un vestido de silueta 'halter' de Silvia Tcherassi que está rebajado

Encontrar una pieza de alta costura a precio de saldo se ha convertido en el Santo Grial de las prescriptoras de estilo, y Anna Padilla (28 años) acaba de dar con la fórmula perfecta.

En su última publicación de Instagram, la influencer ha desatado una oleada de búsquedas en la red al posar con un espectacular diseño de la célebre creadora colombiana Silvia Tcherassi, demostrando que el lujo de pasarela no tiene por qué ser inaccesible si se sabe dónde buscar.

La clave de este movimiento estilístico se encuentra en el auge de la moda sostenible y el mercado de segunda vida. La pieza en cuestión está disponible en la plataforma especializada Lend the Label bajo el sello pre-loved (prendas seminuevas seleccionadas).

Se trata del cotizado modelo Maxi Lemon, una creación cuyo valor original en boutique alcanzaba los 2.450 euros y que ahora puede ser tuyo por 790 euros, lo que representa un descuento drástico de más de 1.600 euros sobre su precio inicial.

El vestido Maxi Lemon destaca por una arquitectura textil pensada para estilizar la figura y aportar una luminosidad instantánea al rostro.

Confeccionado en un tejido liviano de primera calidad con un vibrante estampado en tonos cítricos sobre fondo claro, la pieza encarna a la perfección la sofisticación de corte caribeño tan característica de la marca.

El escote de tipo halter enmarca la línea de los hombros y la clavícula, prolongándose hacia una sugerente espalda completamente al aire. Tal y como señalan desde la propia plataforma de Lend the Label: "Vestido Maxi de cuello halter con espalda abierta".

El vestido de Anna Padilla. Redes Sociales

"Se ajusta mediante lazadas al cuello y presenta falda amplia de caída fluida". Este equilibrio entre el ajuste entallado de la parte superior y el vuelo vaporoso del bajo convierte a la prenda en una opción imbatible para bodas de tarde o eventos de gala al aire libre.

La historia de Silvia Tcherassi

La elección de Anna Padilla no solo destaca por el ahorro económico, sino por el incalculable valor de archivo de la firma que firma la prenda. Nacida en Barranquilla (Colombia), Silvia Tcherassi es una de las figuras más influyentes y respetadas del diseño internacional.

Pionera en proyectar la moda latinoamericana hacia las grandes pasarelas globales, comenzó su andadura profesional en el ámbito del interiorismo antes de dar el salto definitivo al universo textil a comienzos de los noventa.

Tcherassi ostenta el honor de haber sido la primera diseñadora latinoamericana invitada a desfilar en los calendarios oficiales de las Semanas de la Moda de Milán y París.

Su firma se ha consolidado como un referente indiscutible del lujo relajado (effortless elegance), caracterizado por el uso magistral del color, la manipulación artesanal de los tejidos, los estampados poéticos y una visión de la feminidad atemporal.