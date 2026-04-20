Estas son las sandalias que arrasarán en la Feria de Abril 2026: el calzado cómodo y con estilo que marca tendencia

Con la llegada de la primavera, Sevilla ya se prepara para uno de los acontecimientos más esperados del calendario social y cultural andaluz: la Feria de Abril 2026.

El Real vuelve a convertirse en un escaparate de moda en el que tradición y tendencias conviven en perfecta armonía, y donde el calzado adquiere un papel protagonista por las largas jornadas que exige la celebración.

En este contexto, la firma Pitillos presenta una de sus propuestas estrella de la temporada primavera-verano: unas sandalias negras que combinan comodidad, diseño y un guiño directo al imaginario festivo andaluz.

Pensadas para acompañar desde el mediodía hasta la noche, el modelo apuesta por un tacón de cuña con plataforma que ofrece estabilidad sin renunciar a la altura, un equilibrio cada vez más buscado en el calzado de evento.

Rocío Osorno vestida de flamenca en la Feria de Sevilla 2025. Instagram

Uno de los detalles más llamativos del diseño es el estampado de lunares blancos que recorre la parte delantera del zapato, un elemento que conecta de forma directa con la estética más clásica de la feria, reinterpretada aquí en clave contemporánea.

Este guiño al 'polka dot' refuerza su carácter festivo sin perder sofisticación, convirtiendo el modelo en una opción versátil más allá del propio evento.

A ello se suma una hebilla ajustable al tobillo, pensada para mejorar la sujeción y estilizar la silueta del pie, aportando un plus de confort imprescindible en jornadas prolongadas. Este detalle funcional se integra en un diseño cuidado que prioriza tanto la estética como la practicidad.

Con un precio de 84,95 euros, estas sandalias de la firma Pitillos se posicionan como una alternativa asequible dentro del calzado de temporada. Un modelo pensado no solo para la Feria de Abril, sino también para extender su uso durante todo el verano, adaptándose a diferentes estilismos, desde vestidos fluidos hasta conjuntos más casual.

Sandalias de lunares blancos y negro. Pitillos

En conjunto, la propuesta de Pitillos refuerza la tendencia actual de recuperar el calzado cómodo sin renunciar a la estética festiva, especialmente en eventos donde el uso prolongado exige soluciones versátiles.

La Feria de Abril se convierte así en un escenario perfecto para este tipo de diseños, que buscan acompañar la intensidad del día a día sin perder estilo.

La combinación de materiales ligeros, cuña estable y detalles decorativos demuestra cómo el calzado funcional puede integrarse en los códigos de la moda actual, consolidando una opción que trasciende la temporada y se convierte en fondo de armario para los meses de calor.