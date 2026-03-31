Sara Carbonero apuesta por el pantalón cargo, la prenda tendencia que arrasa en el ‘street style’ esta primavera

Sara Carbonero (42 años) vuelve a situarse en el centro del foco mediático, pero esta vez no solo por su faceta personal, sino también por su incuestionable influencia en el universo de la moda.

La periodista ha reaparecido este fin de semana en Madrid tras el susto de salud que sufrió a principios de año durante sus vacaciones en La Graciosa, demostrando que se encuentra completamente recuperada y volcada en su papel más importante: el de madre.

El escenario de su reaparición no podía ser más significativo. Carbonero acudió como una aficionada más al torneo LaLiga Futures, donde su hijo mayor, Martín -fruto de su relación con Iker Casillas (44)- destacó como portero del Real Madrid.

Sara Carbonero con un look casual en un partido en Madrid. Europa Press

Desde las gradas, acompañada por su entorno más cercano, la periodista vibró con cada jugada, dejando claro que su prioridad sigue siendo su familia. Sin embargo, incluso en un entorno deportivo, su estilo no pasó desapercibido.

Fiel a su estética relajada pero cuidada, Sara volvió a dar una auténtica lección de moda en clave sport, reafirmándose como una de las grandes referentes del ‘street style’ en España. En esta ocasión, apostó por una de las prendas estrella de la temporada: el pantalón cargo.

Una pieza que regresa con fuerza desde la estética utility y que se posiciona como imprescindible gracias a su versatilidad.

El diseño elegido por la periodista, en tono gris plomo, de corte ancho y con pinzas en la parte delantera, destacaba por sus maxi bolsillos laterales, aportando ese aire funcional que define la tendencia.

Sara Carbonero con un look desenfadado en Madrid. Europa Press

Cómodo y favorecedor, el pantalón cargo se consolida como una opción perfecta tanto para looks desenfadados como para estilismos más elevados, dependiendo de cómo se combine.

En el caso de Carbonero, la clave estuvo en el equilibrio. Combinó el pantalón con una sudadera de algodón en color crema, una cazadora vaquera clara de estilo biker y unas deportivas, creando un conjunto ideal para una jornada deportiva sin renunciar al estilo.

Los complementos jugaron también un papel esencial: gorra negra, mochila a juego y sus inseparables gafas de sol, que ya son sello distintivo de su imagen.

Más allá de la prenda concreta, el look de Sara confirma una tendencia clara: la moda apuesta por la comodidad sin perder sofisticación. Firmas como Zara, Mango, Lefties o Massimo Dutti ya han incorporado múltiples versiones de este pantalón en sus colecciones, adaptándose a una demanda creciente de prendas prácticas y con estilo.

Una vez más, Sara Carbonero demuestra que no hace falta complicarse para acertar: basta con elegir bien las piezas clave y llevarlas con actitud.