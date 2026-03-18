Eduardo Navarrete busca un punto de inflexión a su firma con sofisticados vestidos verdes

Tras siete ediciones sin hacer colección textil, Eduardo Navarrete (32 años) ha presentado Verde en el marco de la semana de la moda madrileña, una línea de vestidos de noche que define a EFE como "la más depurada y elegante hasta el momento", con la que marca un punto de inflexión en su firma.

Como ya es sello en sus desfiles, Eduardo Navarrete ha presentado la colección rodeado de rostros conocidos. Entre sus modelos se encontraban las hermanas Alejandra (47) y Eugenia Osborne (39), así como Laura Sánchez (44).

El actor y cantante Asier Etxeandía ha actuado en directo ante un público con numerosos invitados, como el cineasta Alejandro Amenábar.

Uno de los nuevos diseños de Eduardo Navarrete. EFE

El teatro Albéniz ha sido el escenario en el que el diseñador alicantino ha presentado una propuesta inspirada en las mujeres que fueron protagonistas de los escenarios de los cafés cantantes del siglo XX y toda la picaresca que destilaban con las letras de sus canciones.

"Fueron capaces de contar lo que querían y hacerlo con ese punto tan sensual y divertido", explica el creador.

En una veintena de estilismos de satén, gasas y organzas, el diseñador utiliza el verde como única tonalidad. "Hemos llevado los tejidos a teñir de forma artesanal en un taller en Barcelona, para conseguir exactamente el mismo color en todos ellos", dice sobre una propuesta que se concentra en vestidos de fiesta y cóctel.

"Es cierto que la firma está en otro punto; ya trazamos una estética más minimal en la colección de bolsos de septiembre", argumenta sobre una madurez que también ha llegado a lo personal, pues, "sin perder el sello Navarrete", se percibe una línea más sofisticada.

La colección está inspirada en las mujeres que revolucionaron los cafés cantantes de principios del siglo XX. EFE

El creador mantiene los broches de plata envejecida que representan un rostro, característicos de su emblemática firma, forjados uno a uno de forma artesana. "Aunque depurada, nuestra identidad sigue ahí, nos interesa ese toque de irreverencia que nos caracteriza".

Prendas que ha concebido "para poder abordar más registros, como eventos y alfombras rojas".