El 'look' de Elsa Pataky en el anuncio de Amazon por la Super Bowl: camiseta Max Mara y vaqueros Dolce & Gabbana

Amazon ha apostado por Elsa Pataky (49 años) y Chris Hemsworth (42) como protagonistas de su anuncio de la Super Bowl.

Una escena cotidiana, tecnológicamente mejorada por Alexa+, en la que la actriz luce un estilismo sencillo, aunque cargado de lujo. Un outfit diseñado al milímetro por Víctor Blanco, que bien se puede replicar con básicos del armario.

En el anuncio, la madrileña se muestra con una camiseta de Max Mara. Un modelo básico de cuello en V, manga larga y en color arena. Como prenda inferior lleva unos vaqueros de Dolce & Gabbana, ceñidos a la figura y de bota campana.

En cuanto al calzado, Elsa Pataky ha sumado centímetros a su altura con unos tacones de Casadei. Un modelo altísimo en marrón chocolate -el color que sigue dominando los escaparates-, que estiliza aún más la figura.

La elección del outfit no parece casual. Max Mara ha construido su prestigio sobre la idea de un guardarropa eterno, y elegir la firma para una prenda tan básica como una camiseta es una declaración de intenciones. No se trata solo de ir cómoda, sino de elevar lo cotidiano a categoría de lujo discreto, como Alexa+.

Las prendas que lleva Elsa Pataky en el anuncio de Amazon.

Respecto a Dolce& Gabbana, cabe puntualizar que es conocida por su forma de esculpir el cuerpo femenino con patrones que realzan cadera y cintura, incluso en prendas aparentemente informales como el denim.

El anuncio

En el anuncio, Elsa Pataky presume de tranquilidad y seguridad, mientras Alexa+ organiza su agenda y coordina detalles logísticos. Una actitud que contrasta con la paranoia de Chris Hemsworth.

El intérprete australiano ve en la nueva Alexa+ una amenaza casi sobrenatural. Mientras él lucha mentalmente contra osos, serpientes y puertas asesinas, Pataky permanece impasible, confiando en la tecnología y manteniendo el control de la situación.

Chris Hemsworth aparece más expuesto al ridículo, vulnerable dentro de situaciones extremas. La actriz española, por su parte, sostiene el relato desde una sobriedad estilística impecable.

El look firmado por Max Mara, Dolce & Gabbana y Casadei, bajo el estilismo de Víctor Blanco, refuerza la imagen de una mujer contemporánea que combina naturalidad, lujo y autoridad sin excesos.

De momento, se desconoce cuánto ha costado el anuncio. Ni en compra de espacio ni en producción.

Lo que sí se conoce es que este 2026, un spot de 30 segundos en la Super Bowl ha costado de media ocho millones de dólares en emisión nacional, con algunos anunciantes pagando hasta 10 millones según la franja.

A esta cifra hay que sumar producción, cachés de estrellas y campaña alrededor del anuncio, que en total suele llevar la inversión por pieza a rangos de 12 a más de 20 millones de dólares para las grandes marcas.