Alice Campello deslumbra en la gran final de la NFL con una bomber de lujo de 1.600 euros

Alice Campello (30 años) ha vuelto a sorprender con una elección que combina lujo, comodidad y estilo urbano. La influencer ha viajado hasta Santa Clara (California) para presenciar en directo la gran final de la NFL y también la actuación de Bad Bunny (31) en el descanso de esta.

Para sus días en Estados Unidos, donde ha estado acompañada de su amiga Marta Díaz (25), ha elegido unos looks que no han pasado desapercibidos. La influencer italiana lo ha compartido en sus redes sociales y, en concreto, hay una chaqueta que se ha robado el protagonismo.

Se trata de una bomber de la firma Magda Butrym, una prenda sofisticada que se encuentra a la venta en LuisaViaRoma por 1.600 euros, consolidándose como uno de los must de la temporada para quienes buscan un abrigo versátil y elegante.

El diseño destaca por su cierre frontal doble, que incluye tanto botones en el cuello y el bajo como una cremallera central, ofreciendo distintas formas de llevar la prenda según el look o la temperatura del momento.

Alice Campello con una chaqueta de Magda Butrym. Instagram

Esta doble funcionalidad aporta un toque contemporáneo a una prenda clásica de inspiración aviadora, combinando practicidad y estilo en un mismo diseño.

La bomber incorpora puños con botones a presión y dos bolsillos frontales, detalles que aportan funcionalidad sin comprometer la estética depurada de la pieza. Fabricada en 100% piel de oveja, garantiza calidez y un tacto extraordinariamente suave, mientras que el interior de viscosa proporciona comodidad y un acabado de lujo que se percibe en cada movimiento.

En la foto, Alice la luce demostrando que el corte de la bomber se adapta con elegancia a la silueta femenina, manteniendo líneas limpias y modernas.

La elección de Alice Campello confirma su capacidad para integrar piezas de alta gama en estilismos de diario, demostrando que la moda de lujo puede ser funcional y, al mismo tiempo, un reflejo de personalidad.

Chaqueta bomber de charol con cuello alto de Magda Butrym.

La bomber de Magda Butrym se convierte en una prenda ideal para combinar con jeans, pantalones de cuero o incluso vestidos ligeros, ofreciendo versatilidad y sofisticación sin esfuerzo.

En definitiva, esta bomber de Magda Butrym representa una inversión en estilo y comodidad, destacando por sus materiales de calidad, acabados cuidados y diseño elegante.

Alice Campello demuestra, una vez más, que la clave del estilo reside en elegir prendas atemporales que combinan lujo y practicidad, convirtiendo incluso una bomber clásica en un elemento protagonista dentro de cualquier armario contemporáneo.