Laura Escanes conquista la nieve con su plumífero técnico, el imprescindible del invierno

Laura Escanes (29 años) se prepara para la Nochevieja. La influencer volverá a dar las Campanadas en TV3 y lo hará junto a Miki Núñez (29) por tercer año consecutivo.

Antes de la retransmisión del último programa del año y de comenzar los ensayos, la catalana se ha escapado a la nieve con su pareja, Joan Verdú (30).

Han compartido algunas imágenes en su perfil de Instagram, pero lo que más llama la atención no es que Joan aparezca sin camiseta en pleno frío, sino el abrigo que ha elegido Escanes: un plumífero azul noche, perfecto para protegerse de las bajas temperaturas.

La influencer ha optado por un diseño de Zara que ya se ha convertido en objeto de deseo entre las expertas en moda. Se trata de un plumífero técnico con tejido cortavientos, que evita que el aire penetre incluso en situaciones de viento fuerte.

Laura Escanes con un plumífero de Zara. Instagram

Entre sus características, destaca que es resistente al agua, soportando hasta 15K (15.000 mm de presión de agua), lo que evita que te mojes con llovizna durante periodos cortos. Además, su tejido permite que el vapor de agua lo atraviese, ayudando a regular la temperatura corporal y a mantener el cuerpo seco y confortable por más tiempo.

Está confeccionado con un relleno de 80% plumón y 20% pluma, ofreciendo un excelente aislamiento térmico gracias a su fill power de 710 CUIN. La prenda proporciona confort en entornos fríos, con temperaturas de referencia de 6 ºC para actividad baja y hasta -23 ºC para actividad moderada. Sin duda, es ideal si estás pensando en disfrutar de la nieve, ya que lo que menos pasarás será frío.

Plumífero Capucha Water Resistant Windproof Recco Technology Ski Collection. Zara

Además, cuenta con tecnología RECCO, que permite a los profesionales de rescate localizar a la persona en caso de accidente, avalancha o pérdida en una zona de difícil acceso. Un detalle sorprendente en un abrigo de Zara que tiene un precio de 159 euros.

Presenta cuello alto con capucha ajustable y cordones elásticos, mangas largas con bolsillo para el forfait y puños elásticos con abertura para el pulgar, lo que ayuda a mantener las manos a la temperatura adecuada.

Sin duda, esta prenda que ha elegido Escanes se presenta como uno de los imprescindibles si vas a la nieve y podría convertirse en la mejor inversión del año a escasos días de que finalice 2025. Zara se confirma así como guía de estilo para ser una auténtica fashion victim allá donde vayas: ya sea mar, tierra o aire.