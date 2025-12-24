Brillar como Tamara Falcó estas fiestas es posible: su traje de lentejuelas de Pedro del Hierro que ahora está rebajado

Tamara Falcó (44 años) ha vuelto a protagonizar uno de los looks más deseados de estas navidades con un traje de lentejuelas de Pedro del Hierro. Lo mejor de todo es que ahora se puede conseguir rebajado en la web de la firma.

La propuesta, perfecta para las fiestas navideñas y noches de invierno, reúne todo lo que se le pide a un estilismo de celebración: brillo, patrón favorecedor y sello de celebrity.



El traje pertenece a la línea TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, la colección cápsula que la marquesa de Griñón firma junto a la marca española y que incluye varias piezas joya en tejido de lentejuelas.

En el conjunto destacan una blazer entallada y un pantalón recto, pensados para llevarse coordinados como traje o por separado con básicos del armario para restar formalidad.

​El patrón del pantalón, de corte recto y bajo limpio, está diseñado para alargar visualmente la silueta. Por su parte, la chaqueta, ceñida en el punto justo, marca ligeramente la cintura sin perder comodidad.

El acabado de lentejuela mini aporta un brillo continuo pero elegante, ideal para quienes buscan un efecto luminoso en fotos y vídeo sin caer en el exceso.

​Lo mejor para las fans del estilo de Tamara es que este traje de fiesta está ahora rebajado en la tienda online de Pedro del Hierro, dentro del apartado TFP by Tamara Falcó.

El pantalón de lentejuelas, por ejemplo, ha pasado de 189 euros a 75 euros (aproximadamente un 60% de descuento), mientras que la chaqueta, también ha sufrido una importante rebaja: de 209 euros que costaba ahora se puede adquirir por 134. El conjunto está disponible de las tallas XS a la XL.

​Aunque el conjunto nace como look estrella de Navidad y Fin de Año, se puede seguir utilizando el resto del invierno jugando con los complementos. Con sandalias joya y clutch metalizado funciona como un estilismo de alfombra roja.

Otra propuesta estilística es combinarlo con un jersey de punto fino y salones, convirtiéndose así en un look de invitada ideal para cócteles o cenas especiales.

En todas las opciones que ofrece el traje, el mejor aliado será un buen labial rojo como el que ha lucido la propia Tamara.