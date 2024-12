Los 'shorts' de lentejuelas que Anna Padilla ha convertido en un 'must' para estas fechas: de Mango y por menos de 30 euros

La nueva colección de Mango ha venido cargada de verdaderas joyas para ser la mejor invitada en las citas que se acercan con motivo de la Navidad. Lentejuelas, brillos, satén y colores llamativos son las apuestas principales de la firma.

Si bien las navidades son unas fechas importantes por todo lo que significan, lo cierto es que para muchas la Navidad es la época perfecta en la que sacar a relucir sus outfits favoritos del interior de su armario o, en su defecto, hacerse con prendas nuevas como excusa.

Alguien que no ha dudado en acercarse hasta su tienda de Mango más cercana es Anna Padilla (27 años). Ha sido a través de su perfil de Instagram donde la influencer ha compartido las prendas que ha añadido a su carrito de la compra de la nueva colección de la firma. EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

"Empieza mi temporada favorita, la de las comidas y cenas de Navidad. Os dejo algunas ideas de looks que os sirvan de inspiración. Es todo de Mango de nueva colección". Así titulaba Anna Padilla una de sus últimas publicaciones en Instagram- Se trata de un vídeo en el que la influencer comparte algunas de las prendas más especiales de la marca y que pueden servir de inspiración para muchas de sus seguidoras de cara a estas fechas tan especiales.

Estilismo de Mango.

Botines burdeos, jerséis oversize y camisas satinadas componen algunas de las piezas de ropa que Padilla compartía en sus redes sociales. Sin embargo, hay una en concreto que ha conseguido llamar la atención de propios y extraños y no ha pasado indiferente para ninguna de sus seguidoras.

Se trata de unos shorts de lentejuelas con cintura de goma elástica y sin cierre que prometen ser una opción ideal y muy acertada de cara a las fiestas y ceremonias que están por llegar.

Este tipo de prendas son todo un must en cualquier época del año, ya que tanto su diseño como su tejido y caída pueden elevar todo tipo de look. Consciente de ello, Anna no ha dudado en volver a ser referente en el mundo de la moda.