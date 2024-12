Victoria Federica tiene la chaqueta de terciopelo que necesitarás para tus citas de esta Navidad

Se acerca una de las temporadas preferidas para muchas personas: la Navidad. Es ahora el momento perfecto para empezar a montar el árbol de Navidad, hacer las primeras compras navideñas y lucir los looks más acordes a estas fechas tan señaladas.

El terciopelo, las lentejuelas y los brillos se convierten en los protagonistas de los estilismos de las it girls, que ya saben cómo adaptar su estilo a estas festividades. No siempre es fácil acertar con estas propuestas, ya que pueden no ser del gusto de todos.

Para una cita nocturna, Victoria Federica (24 años) ha escogido una acertadísima chaqueta que combina dos de las tendencias de esta temporada: el terciopelo y estilo Barbiecore. Cabe recordar que este tejido durante años se ha asociado a la elegancia de la persona que lo lleva.

Victoria Federica en una imagen de sus redes sociales.

En concreto, la hija de la infanta Elena (60) se ha decantado por un diseño que pertenece a la nueva colección de Longchamp Paris. Así lo definen en su página web: "Cierre de botón, dos bolsillos con solapa y un bolsillo en el pecho". Destaca por su tonalidad rosa, tan en tendencia en estos dos últimos años, y que se puede combinar de cualquier manera que se desee.

Aunque pertenece a la colección primavera/verano, ya se puede adquirir en su página web. Tiene un precio de 720 euros y se encuentra disponible desde la talla 34 hasta la 40, aunque algunas de estas ya se están agotadas.

Esta prenda puede elevar cualquier look, y así lo ha demostrado Victoria Federica. Ella ha decidido combinarlo con unos pantalones desgastados en tonalidad negra y que destacan por sus roturas.

Bolso de Longchamp.

Para los complementos, ha decidido lucir un bolso que también pertenece a la firma Longchamp y que es un total acierto. Se trata del modelo Le Roseau y que está disponible en nueve diferentes tonalidades. En el caso de la influencer, ha decidido optar por el color remolacha para ir a conjunto con la blazer. Tiene un precio de 620 euros, aunque se encuentra totalmente agotado en su página web en todas las tonalidades.