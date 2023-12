Romeo y Mia, tras los pasos de los Beckham como reyes de la moda: los llamativos looks que lo confirman

Casi 27 años han pasado desde que una jovencísima Victoria Addams (49 años) se enamorase del jugador de fútbol David Beckham (48). En aquel momento, ella brillaba como miembro del grupo de música femenino más exitoso de todos los tiempos, Spice Girls, y él militaba en las filas del Manchester United.

Nadie podía imaginar que la unión de esas dos fuerzas de la naturaleza, cada una en su ámbito, acabaría por dar como resultado una de las parejas más poderosas en la industria de la moda. Los expertos los han llegado a calificar como los reyes.

David y Victoria Beckham han sido embajadores de las marcas más exclusivas, las caras visibles de algunas de las campañas mejor pagadas y desde hace más de 15 años, ella es directora creativa de su propia firma de ropa y complementos: Victoria Beckham.

Fruto de la relación entre David y Victoria nacieron cuatro hijos: Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) y Harper Seven (12). Precisamente el segundogénito de la familia está siguiendo los pasos de sus celebérrimos padres. Y como no hay rey sin su correspondiente reina, al lado del flamante jugador del Brentford Football Club se halla Mia Regan (21), conocida en el mundo de las redes sociales como Mimi Moocher. Sus últimos looks y su asistencia a diferentes eventos de alto nivel confirman que la pareja ha llegado para conseguir el ansiado trono.

El pasado lunes, día 4 de diciembre, Romeo y Mia fueron invitados a los British Fashion Awards. Para la ocasión, ambos jugaron al twin-matchy y lucieron de riguroso negro. Él llevó traje compuesto por pantalón y chaqueta a la que le añadió una básica en mismo tono azabache aportando así un toque más informal. Por su parte, Mimi lució un diseño con el que quiso hacer un guiño a su razón de amor: americana tipo top con un corsé y falda semitransparente.

El último de sus looks también dice mucho de la personalidad de ambos. En un evento navideño de carácter privado al que también acudieron los padres de Victoria Beckham y Cruz, el hijo varón más pequeño del matrimonio, Romeo y Regan lucieron un outfit al que le han dado salida a través de sus redes sociales. Él, total black, con camiseta y pantalones negros. Como complementos, pendientes de diamantes -estilo Beckham 2002-, cadena de eslabones y reloj de oro amarillo.

Ella, vestidazo largo en color nude, de tirante spaghetti, largo hasta el suelo y con escote en uve. Llama altamente la atención el tejido de látex que casa perfectamente con el peinado efecto mojado que lució. Pendientes largos, una gargantilla de brillantes y un anillo terminan de completar el look de Mia Regan, ¿futura reina de la moda?

