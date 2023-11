María G. de Jaime se une a la moda 'low cost' del peinado con lazo y se convierte en el 'must' de la temporada

María García de Jaime (27 años) ha vuelto a conquistar a sus seguidores con uno de sus últimos looks en los que la sofisticación va siempre de la mano. Como el gran icono de estilo que es, la mujer de Tomás Páramo (27) ha causado un gran revuelo en las redes sociales debido a la tendencia a la que se ha sumado este mes de noviembre.

Se trata del uso del lazo en los peinados, uno de los accesorios clave de la temporada y que llegó pisando fuerte este año. Rostros conocidos como Hailey Bieber (27), Chiara Ferragni (36) o Penélope Cruz (49) ya habían apostado por este complemento, y ahora, ha llegado el turno de la influencer, que enamora casi diariamente a sus 574.000 seguidores a golpe de post.

La primera publicación en la que lució el lazo la compartió el pasado 26 de noviembre, cuando aprovechó la ocasión y también mostró el traje de la nueva colección de su firma, Himba colecction. Sin embargo, sus seguidores no prestaron demasiada atención al accesorio. El 27 de noviembre, volvió a acompañar su outfit con el mismo lazo, y fue entonces cuando sus followers reaccionaron.

"Estilosa", "¿De dónde es el lazo?", "Me encanta", le escribían en la sección de comentarios. No ha sido hasta el 28 de noviembre cuando ha desvelado la marca a la que pertenece y su precio.

"Chicas, para las que me habéis preguntado por el lazo que me he puesto últimamente. Queda ideal y es comodísimo de poner", confesaba la creadora de contenido en sus stories de Instagram.

Pertenece a Mango, es negro y su tejido es de terciopelo, lo que le da un toque chic y original al peinado. Además, es ideal para cualquier tipo de evento, ya sea para salir a tomar algo o para una gala. Es por ello por lo que se ha convertido en un must de esta temporada.

María G. de Jaime, con el lazo. Redes sociales

Otra de las razones es por su precio. Tan sólo cuesta 9,99 euros, sumándose así a los estilos low cost. "Es de clip, yo me pongo la coleta y encima me pongo el lazo y queda monísimo. Es el que llevé también a la boda que tuve el sábado", añadía María en otra imagen, acompañada del link directo al lazo. Esta última ocasión, lo ha combinado con un atuendo denim, compuesto de una chaqueta y una falda vaquera, también de la misma firma.

