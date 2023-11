De Jordania a Elda, así son los bolsos 'made in Spain' que no debes perder de vista

Las firmas españolas no dejan de ganar protagonismo en el mundo de la moda, trascendiendo fronteras y destacando por su calidad y originalidad. De Jordania hasta la ciudad de Elda, estos bolsos de firma made in Spain están captando la atención de los amantes de la moda y la artesanía. Tras una cuidadosa fusión de influencias familiares y culturales, nace Carmen Tessa, una firma que emerge como un referente en el diseño de bolsos con una identidad única y un enfoque sostenible.

El origen de esta marca se encuentra en una historia de diversidad cultural y experiencias enriquecedoras. La mente creativa detrás de Carmen Tessa, forjada entre Jordania, Londres y Asia, ha cultivado una pasión por el diseño a partir de una mezcla de influencias multiculturales, tomando referencias de cada una de ellas. Con un bagaje que abarca desde la exigente moda jordana, donde encontrarlos sus orígenes caucasianos-jordanos, hasta la vanguardia artística londinense donde estudió su creadora, así como la rica tradición artesanal asiática, donde trabajó durante años y se especializó en el proceso productivo marroquinero y del textil. Todo ello ha hecho que la diseñadora haya logrado reunir estos elementos en cada bolso, creando una fusión de estilos única.

La firma, aunque nacida en un entorno cosmopolita, se enraíza en la esencia artesanal de Elda, un referente en la industria del calzado y los bolsos en España. La elección de especializarse en bolsos como pieza principal se basa en la simplicidad de comprensión del producto y, al mismo tiempo, en la complejidad creativa del mismo. "Tanto el calzado como la confección me parecen mucho más complejos aunque ya he tenido alguna pequeña toma de contacto y no descarto lanzarme algún día con ello", afirma la diseñadora.

Los diseños de Carmen Tessa destacan por su diversidad, combinaciones de materiales y colores atrevidos. Desde estampados de serpiente sobre diferentes acabados de piel hasta líneas más minimalistas, la marca abarca una amplia gama de estilos que se adaptan a distintos gustos y preferencias. La fusión de elementos culturales y la inspiración en la artesanía ancestral española se reflejan en cada diseño, transmitiendo un mensaje de versatilidad, funcionalidad y atemporalidad, valores fundamentales en la filosofía de la marca.

En palabras de su creadora, "Carmen Tessa es la fusión perfecta de la artesanía ancestral española en diseños inspirados en la cultura caucasiana y árabe con influencias europeas y asiáticas gracias a los viajes de su creadora. Profesión, arte, cultura y sostenibilidad se dan la mano en todos sus modelos funcionales, versátiles y atemporales de gran calidad. Creados para quien valora lo que queremos conservar y transmitir".

Carmen Tessa se mantiene a la vanguardia de las tendencias, incorporando elementos actuales en cada colección, como el predominio del metalizado plateado en la última temporada. A pesar de ello, la firma también apuesta por una línea más clásica y atemporal para satisfacer a un público más convencional, sin dejar de lado su compromiso con la sostenibilidad y la durabilidad de sus creaciones.

Esta firma de bolsos es el resultado de la diversidad cultural, el respeto por la artesanía y el compromiso con la sostenibilidad. Sus diseños son testimonio de la fusión armoniosa de todos estos factores, ofreciendo una amplia gama de bolsos que combinan funcionalidad, elegancia y una identidad única, consolidándose como una marca made in Spain para la mujer que le encanta verse bien y se empodera cuando sale a la calle.

