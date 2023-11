Tamara Falcó tiene el bolso y el abrigo perfectos para un día de trabajo (y están rebajados)

La marquesa de Griñón, Tamara Falcó (42 años) está llamada a ser la sucesora de su madre, Isabel Preysler (72), en cuanto a elegancia y estilo se refiere. También en lo tocante a su carácter como personaje público y pieza clave en el papel couché. Desde bien pequeña, al igual que le ocurriera a sus hermanos, Falcó ha vivido envuelta en estilo, glamour y elegancia

Una circunstancia que le ha hecho vivir pegada a la moda y sintiendo una gran inclinación por el diseño. Tras su boda con su esposo y razón de amor, Íñigo Onieva (33), Tamara cuenta con importantes proyectos sobre la mesa, la mayoría de ellos vinculados a su incursión en la industria textil gracias a su colaboración con la firma Pedro del Hierro.

TFP by Pedro del Hierro es uno de los sellos más exitosos de la afamada marca, y no hay temporada en que la hija del recordado Carlos Falcó no sorprenda a propios y extraños. Como la gran suscriptora en que se ha convertido, Tamara no desaprovecha la ocasión de exponer sus elecciones estilísticas en su red social Instagram, donde atesora 1,5 millones de seguidores.

Es lo que ha ocurrido en su última publicación. Este pasado miércoles, día 22, la marquesa se toma una fotografía en la fabulosa entrada de la casa de su madre, en Puerta de Hierro, en Madrid. Frente al espejo, Falcó luce su outfit para una mañana de quehaceres y compromisos.

"¡Lista para el día que viene!", postea la también empresaria y colaboradora de El Hormiguero. Hay dos complementos, en concreto, en los que se fijan especialmente sus seguidores. Uno de ellos es el bolso. Es de su colección, TFP by Pedro del Hierro. Se trata de un "bolso tipo mini hobo de formato medio con bandolera y asa trenzada realizado en piel de alta calidad".

Se especifica que "las pieles empleadas han sido curtidas utilizando prácticas más sostenibles. Mediante energías renovables y tecnologías que reducen el consumo de agua". Cuesta 188 euros y está rebajado, pues antes tenía un precio de 269 euros. En cuanto al abrigo, también de su firma, se hace constar que es "recto y confeccionado con tejido en mezcla de lana".



Su precio actual es de 293,40 euros, habiéndole practicado una rebaja del 40 por ciento -antes costaba 489-. Las reacciones a la publicación de Tamara Falcó no se han hecho esperar en su muro: "Muy guapa y el abrigo precioso", "No se puede ser más elegante que tú", "Digna hija de tu madre".

El abrigo y el bolso que luce Tamara Falcó en un montaje de EL ESTILO.

Para quienes no lo sepan, "la colección cápsula exclusiva de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó es una colección made in Spain pensada para ocasiones especiales y noches de verano. Viste de Tamara Falcó para ocasiones especiales como bodas, bautismos, comuniones y cenas de gala. Descubre la colección de Tamara Falcó con prendas como vestidos TFP, pantalones TFP, abrigos TFP, blazers TFP", reza la página web de la firma.

