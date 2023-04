Tamara Falcó luce el vestido perfecto (y rebajado) para regalar en el Día de la Madre

Tamara Falcó (41 años) y la moda van intrínsecamente unidas. No en vano, la aristócrata es hija de la reina de corazones Isabel Preysler (72), una de las mujeres más elegantes de España. Por tanto, desde bien pequeña Falcó ha vivido envuelta en estilo, glamour y elegancia.

Centrada en su boda con Íñigo Onieva (33), la marquesa de Griñón siempre encuentra un hueco en su agitada agenda para brindar lecciones de estilo a través de sus redes sociales.

Hace unos días, la colaboradora de El Hormiguero, en Antena 3, posteó lo que sigue en sus redes sociales: "Pedro del Hierro & TFP COLECCIÓN FAMILY. Consigue ya esta colección". En la primera imagen, Tamara ya enamora a propios y extraños con un diseño, modelo Chabeli -guiño a su hermana mayor, Chábeli Iglesias (51)-.

[El clásico vestido blanco de Tamara Falcó que no te quitarás ni en la playa ni en la ciudad]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

La marquesa luce un vestido midi liso, en color celeste. "Chabeli vestido liso midi escote halter cruzado. Falda recta con detalle efecto fajín en cinturilla. Espalda abierta y cierre cremallera invisible", se puede leer desde la página web de la firma. En cuanto a la composición, se informa que está hecho en cien por cien poliéster.

Sólo está disponible en color azul y en la actualidad se encuentra súper rebajado: de 289 euros, ahora cuesta 202 euros.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Estás guapísima y me encantan los modelos que luces", "Qué preciosidad de diseños", "El vestido azul es una maravilla", "Estupenda, elegante y estilosa".

Para quienes no lo sepan, "la nueva colección cápsula exclusiva de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó es una colección made in Spain pensada para ocasiones especiales y noches de verano. Viste de Tamara Falcó para ocasiones especiales como bodas, bautismos, comuniones y cenas de gala. Descubre la colección de Tamara Falcó con prendas como vestidos TFP, pantalones TFP, abrigos TFP, blazers TFP", reza la página web de la firma.

Sigue los temas que te interesan