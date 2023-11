Dos looks, un mismo 'print': descubrimos la coincidencia de estilo entre María G. de Jaime y Manuela Velasco

Hace unos días, María García de Jaime (27 años) disfrutaba de la Amazonia peruana junto a su marido Tomás Páramo (27). Ambos compartían en sus redes un sinfín de detalles de su especial escapada, en la que no solo quedaban al descubierto los espectaculares paisajes de la selva, sino también los impresionantes looks de la influencer, que no hicieron más que confirmar que es una de las mejores vestidas de las redes.

Para una de las excursiones, la joven empresaria se decantaba por un dos piezas de la firma francesa Antik Batik, que saltaba a la vista por su diseño acolchado y su print en tonos tierra. Según explica la marca en su página web, es un estilo artesanal de inspiración india.

El outfit estaba formado por un chaleco de cuello redondo, con dos bolsillos laterales y cierre con botones de tejido, valorado en 160 euros. La prenda inferior, un pantalón tipo cargo, seguía la misma línea y tiene un precio de 240 euros. María García de Jaime lo completaba con una camisa básica blanca y unas botas de caña alta, perfectas para recorrer la selva.

Una semana después, Manuela Velasco ha coincidido con la elección de María García de Jaime, pero apostando por otro tipo de prenda. En concreto, un abrigo con dos bolsillos laterales y cierre con botones de presión, cuyo precio asciende a 380 euros. La actriz lo lucía para un plan relax por la ciudad durante el pasado 9 de noviembre, festivo en Madrid.

El abrigo de la intérprete seguía la misma línea que el conjunto de la mencionada influencer. Según explica la marca en su página web, es un estampado diseñado en su taller parisino que luego fue aplicado a mano sobre el tejido mediante la técnica del block print.

Manuela Velasco lo llevaba sobre un pantalón negro y unas botas con trenzas a tono. Remataba el outfit con la melena recogida en un moño messy con el que conseguía un punto más desenfadado.

En ambos casos, el resultado ha sido un acierto y así se lo han hecho saber sus seguidores de Instagram. Un gesto que demuestra que tanto el look de María García de Jaime como el de Manuela Velasco son ideales para lucir durante la temporada otoño-invierno. Llevar un oufit con las tres piezas también es una opción para aquellas que prefieran optar por un total look.

