Virginia Troconis te enseña cuál es la falda de estampado étnico más bonita

"Sé fácil de amar, difícil de romper e imposible de olvidar", reflexiona la modelo y empresaria Virginia Troconis (43 años) en una de sus últimas publicaciones de Instagram. La mujer del diestro Manuel Díaz 'El Cordobés' (55) se asoma a su red social no sólo para postear esta frase, también para dar un ejemplo de estilo.

Al tiempo que cumple con uno de sus compromisos personales y sociales, Troconis apuesta por una falda de estampado étnico que ha enamorado a sus 262.000 seguidores. En realidad, siempre consigue epatar, pues Troconis se ha labrado un hueco privilegiado como it girl en sus redes sociales.

En esta plataforma, como impone como suscriptora de moda. Es de las mujeres más elegantes de España y extraña es la ocasión en que algún medio afea alguno de sus estilismos. En su post, Virginia confía en la firma Colour Nude.

[El vestido drapeado y de fornituras doradas que Virginia Troconis ha lucido en la noche más solidaria]

Luce una falda -se trata del modelo Ka- que cuesta 195 euros y está disponible en diferentes tallas. Se advierte desde la web que sólo quedan pocas unidades disponibles. "Falda con estampado étnico, botones y frunces. La falda Ka, así como todas las prendas de Colour Nude, está diseñada y confeccionada en España", se detalla como descripción.

En cuanto a la correcta conservación, se especifica: "Conserve sus prendas dentro de la funda que recibirá junto a su pedido. De esta forma, su ropa se mantendrá aislada de posibles agentes externos que puedan deteriorarla". La limpieza se recomienda hacer "en seco. Sin embargo, algunas de nuestras prendas permiten ser lavadas a máquina. Por favor, consulte la etiqueta de instrucciones".

Carmen Osuna es la persona que está detrás de la firma Colour Nude. Autodidacta y creadora desde muy joven, el diseño de moda es su gran pasión y su forma de expresarse. Antes de fundar Colour Nude con 25 años, había sido finalista de jóvenes diseñadores en SIMOF -Salón Internacional de Moda Flamenca-, ganadora del Certamen de Jóvenes diseñadores de Andalucía, finalista en el Certamen de Jóvenes diseñadores de España y finalista del Certamen Europeo de Trajes de Novia.

Con idea de revolucionar el mundo de los vestidos de novia y de fiesta, funda Colour Nude y presenta su primera colección SS2010 en el Salón WHO´S NEXT de París. "Colour Nude representa un estilo de vida. Es una proyección de mi persona y de mi forma de ver la vida al exterior. No me inspiro en tendencias de moda, sino en personas, conceptos y formas de vivir", sostiene Osuna en su web.

