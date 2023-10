Al descubierto las únicas medias que Beyoncé utiliza en sus conciertos (y son las que mejor comprimen)

Beyoncé con el look con el que abrió su concierto de Las Vegas el pasado mes de agosto.

Los millones de fans de Beyoncé (42 años) alrededor del planeta Tierra hay una cosa que tienen clara: por más que la amen, jamás lo sabrán todo de ella. La reina de la música es un enorme baúl de secretos en muchos sentidos -la familia, los amigos, su propia música, ¡sus visuales! -, pero no siempre tiene todo bajo control.

En las últimas horas se ha descubierto cuáles son las únicas medias que Queen B utiliza en todos y cada uno de sus conciertos desde hace más de 15 años. Quienes la siguen de siempre se han llegado a preguntar por qué Beyoncé luce ese tipo de panty de rejillas que, a menudo, con sus increíbles coreografías, acaban rotas en pleno show.

La respuesta es fácil: son las que mejor comprimen la piel y más estilizan las piernas. A sus outfits de Thierry Mugler, Alexander McQueen, Gucci o del asturiano Arturo Obegero, el joven diseñador que la vistió para uno de sus conciertos dentro del Renaissance World Tour, Beyoncé le añade unas medias que tienen un precio de 35 dólares -unos 33,12 euros-.

Según desvela el muy bien informado perfil de Instagram @stylebeyonce, la artista luce únicamente unas medias de la firma de moda austriaca Wolford AB, que tiene su sede en Bregenz, en el lago de Constanza, y que son unos fabricantes de textiles posicionados en el segmento de precios medio-alto. Efectivamente, la casa de moda se centra en el diseño y la comercialización de medias, ropa, ropa interior y accesorios.

"Causa revuelo con estas medias de microrred inspiradas en los años 20. Con un acabado perfecto para una gran comodidad, estas llamativas medias te harán sentir segura y femenina. Perfecto con zapatos abiertos y cinturilla ancha y cómoda cosida con logo", expresan desde la página web donde se venden.

Las medias de la firma Wolford que Beyoncé utiliza en sus conciertos.

Beyoncé es fiel a este tipo de panties, conocidos en la firma como Twenties Tights de Wolford. Y así lo mantuvo hasta el último de sus conciertos dentro de su monumental gira, que concluyó su primera parte el pasado 1 de octubre en Kansas City, en el estado de Misuri.

El próximo 1 de diciembre, aquellos fanáticos que se quedaron sin entradas para verla en directo tendrán la oportunidad de hacerlo en su cine más cercano. La creadora de temas como Crazy in love o Run the world estrena Renaissance: A Film by Beyoncé, un filme de dos horas y media en las que la cantante, en primera persona, narrará su intención, su duro trabajo como creadora y productora, y su proceso en el dominio de su oficio para llevar a cabo la gira de 56 actuaciones en 39 ciudades que ha batido todos los récords.

