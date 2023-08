Ponle color a tus últimos días de verano con este vestido de Sassa de Osma hecho en India

La princesa de Hannover, Alessandra de Osma (35 años), es todo un referente de estilo, y siempre asiste impecable a todos sus compromisos. Por eso cuando en abril de 2021 hacía público su perfil de Instagram, dejando al descubierto su lado más personal y su pasión por la moda, muchos entendieron que sería un éxito rotundo: daría lecciones de moda diariamente. Y no se equivocaban.

Desde entonces, además de compartir las novedades de su exclusiva firma de bolsos, Moi and Sass, la mujer de Christian de Hannover (37) ha mostrado los detalles de un sinfín de looks que no han hecho más que confirmar su exquisito gusto por el buen vestir.

Así ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones. "Mi nuevo uniforme de verano", postea en inglés Sassa. En la imagen, la Princesa posa ante el espejo con un favorecedor y colorido vestido. Lo firma una de sus marcas fetiche, Philippa 1970.

"Vestido estampado con motivo ikat en azules, amarillos y rosas, estampado a mano. Espalda abierta, cubierta sólo en hombros", reza la publicación. Cuesta 140 euros y está compuesto en cien por cien algodón y hecho en India.

Las reacciones a la publicación de Sassa de Osma no se han hecho esperar: "Go for it, lindo", "El vestido más cómodo", "Siempre te sigo y me encantas", "Beautiful dress", "Hermosa como siempre".

2018, su gran año

2018 fue el gran año de Sassa de Osma. Desde ese año, la Princesa cuenta con una firma de bolsos, denominada Moi&Sass, cuyas piezas, hechas a mano en España, se caracterizan por ser atemporales, minimalistas y de alta calidad. Esta firma de bolsos ya cuenta con tres colecciones y, a menudo, Sassa la promociona en su cuenta de Instagram, una ventana que, junto a los últimos eventos de la realeza europea, le ha servido para posicionarse como una referente de estilo.

La marca española Philippa 1970 ha pasado a ser una de las favoritas de nuestras celebridades más exigentes, que en eventos especiales han encontrado en ella a una aliada para triunfar.

